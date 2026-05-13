Trump o Iranie: Albo zgodzi się na umowę, albo USA dokończą robotę

– Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali jakiejkolwiek pomocy w sprawie Iranu. Albo oni postąpią właściwie, albo po prostu dokończymy sprawę. Albo zawrzemy umowę, albo zostaną zdziesiątkowani. Tak czy inaczej, wygrywamy – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem do Chin.

Prezydent USA nie udzielił jasnej odpowiedzi na pytanie, czy jest gotowy zerwać zawieszenie broni z Iranem. – Będziemy o tym myśleć w trakcie lotu do Pekinu. I będziemy o tym myśleć przez najbliższy czas – stwierdził.

Po raz kolejny przedstawił swoją wersję wydarzeń, zgodnie z którą Iran początkowo zobowiązał się do nierozwijania broni jądrowej, ale później odmówił złożenia takiej deklaracji na piśmie.

Zawieszenie broni w wojnie USA z Iranem wisi na włosku

Wcześniej Trump oświadczył, że rozejm z Iranem jest "niesamowicie słaby". Ocenił też ostatnią propozycję negocjacyjną Teheranu jako "głupią" i zasugerował, że skłania się do decyzji o wznowieniu ataków. Dodał, że nie przeczytał irańskiej propozycji do końca.

Teheran w swoim najnowszym stanowisku nalegał na reparacje wojenne, pełną suwerenność nad cieśniną Ormuz, uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów i zniesienie sankcji.

Strategiczna cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana od początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki, w których zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG), ceny energii wystrzeliły, osiągając poziomy niewidziane od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Międzynarodowe skutki gospodarcze konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ośrodek Studiów Wschodnich zwraca uwagę, że trwająca blisko dwa miesiące wojna w Zatoce Perskiej spowodowała nie tylko olbrzymie zakłócenia w dostawach nośników energetycznych, lecz także poważną destabilizację międzynarodowych korytarzy transportowych.

"Ujawniła przy tym wielowymiarowy charakter zależności gospodarki światowej od regionu Zatoki Perskiej, co może stać się nowym, powracającym czynnikiem ryzyka wobec rosnącej niestabilności politycznej na Bliskim Wschodzie" – czytamy w analizie OSW.

