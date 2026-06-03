USA przeprowadziło dochodzenie. Trump grozi jednocześnie 60 krajom

Nowe cła zaproponowało we wtorek Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR). Opłaty miałyby pomóc w rozbudowie programu taryfowego.

USA proponują nowe cła za brak działań ws. pracy przymusowej

Jak informuje AFP, powołując się na dokumenty rządowe, planowane stawki celne mają wynosić od 10 do 12,5 proc. Projekt zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym.

Według agencji temat nowych ceł pojawił się po rozpoczęciu przez administrację USA dochodzeń dotyczących głównych partnerów handlowych, w tym Chin, Unii Europejskiej oraz Japonii. Celem postępowań było ustalenie, czy kraje te skutecznie przeciwdziałają importowi produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej oraz jaki wpływ może to mieć na amerykańską gospodarkę i handel.

We wtorek Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR) poinformowało, że 54 gospodarki nie wdrożyły lub nie egzekwowały w wystarczający sposób zakazu importu towarów powstających przy wykorzystaniu pracy przymusowej. Wśród nich znalazły się m.in. Chiny, Wietnam, Tajwan i Wielka Brytania. Jednocześnie wskazano, że kolejne sześć gospodarek – Kanada, Ekwador, Unia Europejska, Indonezja, Meksyk i Pakistan – nie zapewniało skutecznego egzekwowania obowiązujących ograniczeń.

Przedstawiciel USTR Jamieson Greer podkreślił, że sytuacja, w której kluczowi partnerzy handlowi dopuszczają do importu towarów produkowanych przy użyciu pracy przymusowej, jest nie do zaakceptowania.

– Tworzy to dynamikę, w której amerykańscy pracownicy są zmuszeni konkurować w skali globalnej na nierównych warunkach – stwierdził.

USA obniżają niektóre cła na pół roku

Jednocześnie prezydent USA podjął decyzję o czasowym złagodzeniu ceł na wybrane towary importowane, w których wykorzystywane są aluminium, stal i miedź. Obniżka objęła m.in. maszyny rolnicze oraz urządzenia służące do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji budynków. W ich przypadku stawka celna została zmniejszona z 25 proc. do 15 proc.

Dodatkowo preferencyjną stawkę celną w wysokości 10 proc. przewidziano dla zagranicznych przedsiębiorstw, których produkty składają się w co najmniej 85 proc. z amerykańskiej stali lub aluminium. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 8 czerwca i pozostaną w mocy do końca 2027 roku.

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