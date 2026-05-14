Potajemna wizyta. ZEA zaprzeczają doniesieniom o Netanjahu

Według kancelarii Netanjahu izraelski premier miał spotkać się z prezydentem ZEA Mohammedem bin Zajedem. W krótkim komunikacie podkreślono, że wizyta przyniosła "historyczny przełom" w relacjach między oboma państwami, nie podano jednak daty ani szczegółów rozmów.

Emiracka agencja informacyjna WAM zapewniła tymczasem, że relacje ZEA z Izraelem "mają charakter publiczny" i odbywają się w ramach oficjalnie ogłoszonych Porozumień Abrahamowych, a nie "tajnych uzgodnień". Ministerstwo spraw zagranicznych ZEA również zaprzeczyło, by doszło do niejawnego spotkania przywódców.

Wojna z Iranem zbliżyła do siebie Izrael i ZEA

Izrael i ZEA utrzymują oficjalne stosunki dyplomatyczne od 2020 r., kiedy Abu Zabi przystąpiło do Porozumień Abrahamowych, normalizujących relacje części państw arabskich z Izraelem. W ostatnich miesiącach współpraca obu krajów miała rozszerzyć się o kwestie bezpieczeństwa w związku z wojną Izraela i USA z Iranem.

Media izraelskie informowały wcześniej, że podczas konfliktu Iran przeprowadzał ataki rakietowe i dronowe również na kraje Zatoki Perskiej, w tym ZEA. Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee potwierdził, że Izrael wysłał do Emiratów baterię systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła wraz z obsługą.

Doniesienia o tajnym ataku

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" napisał w środę (13 maja), że siły zbrojne ZEA dokonały potajemnych ataków na Iran, uderzając m.in. w rafinerię ropy naftowej na wyspie Lawan. Do ataku doszło na początku kwietnia, mniej więcej w czasie, gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni, które następnie przedłużył, nie podając daty końcowej.

Agencja Bloomberg ustaliła, że Zjednoczone Emiraty Arabskie koordynowały uderzenia na Iran z Izraelem. Były one po części odpowiedzią na irański atak na kompleks petrochemiczny Borouge w ZEA.

