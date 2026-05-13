Polacy w Watykanie modlili się w rocznicę zamachu na Jana Pawła II

Tegoroczne obchody miały szczególny wymiar również dlatego, że rano w tym samym miejscu zatrzymał się na modlitwie Leon XIV. „Wiemy, że Matka Boża Fatimska, patronka dzisiejszego dnia, uchroniła Jana Pawła II od niechybnej śmierci” – powiedział mediom watykańskim ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

"Rano modlił się tu Papież Leon XIV"

Jak co roku uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i modlili się w intencji Ojczyzny oraz pokoju na świecie. „Spotykamy się tutaj każdego roku, aby podziękować Panu Bogu za ocalenie Ojca Świętego i za jego pontyfikat” – mówił ambasador Adam Kwiatkowski.

Przypomniał również, że tego samego dnia rano przy miejscu zamachu modlił się obecny Następca św. Piotra. „Z jednej strony jest to wzruszające, z drugiej zaś dla nas wszystkich stanowi widoczny znak pamięci o tym dramatycznym wydarzeniu” – podkreślił ambasador.

Zwrócił także uwagę na symboliczny charakter tegorocznej rocznicy. „To wyjątkowy dzień, ponieważ podobnie jak 13 maja 1981 roku – przypada dziś środowa audiencja generalna. Rano Papież zatrzymał się w tym miejscu, podszedł i uklęknął na modlitwie. To bardzo znaczący gest” – zaznaczył.

Papież wspomniał Jana Pawła II

Podczas przedpołudniowej audiencji Leon XIV polecił zatrzymać papamobile i udał się na miejsce zamachu. Następnie, pozdrawiając pielgrzymów, powiedział po angielsku: „Dziś obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Tego dnia, czterdzieści pięć lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II i z tych powodów poświęciłem dzisiejszą katechezę Najświętszej Maryi Pannie”.

Lekcja przebaczenia

Do duchowego znaczenia rocznicy odniósł się również prowadzący wieczorną modlitwę na Placu św. Piotra ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. „Dziś patrzymy na tamto wydarzenie z wdzięcznością. Dziękujemy Panu Bogu za cud ocalenia naszego papieża” – powiedział kapłan. Zwrócił on także uwagę na świadectwo przebaczenia pozostawione przez naszego Rodaka. „Trzeba pamiętać, że Jan Paweł II spotkał się ze swoim zamachowcem. Chciał z nim rozmawiać i przekazać mu słowa przebaczenia” – przypomniał.

Modlitewne czuwanie zostało zorganizowane przez Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej, Watykańską Fundację Jana Pawła II oraz Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

