Tusk spotkał się z papieżem. Zdradził, co powiedział Leonowi XIV

W czwartek premier Donald Tusk odbył audiencję u papieża Leona XIV.

– Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy i wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej – mówił po spotkaniu szef rządu.

Donald Tusk podkreślił, iż jest przekonany, że "tak, jak kiedyś w przeszłości, nasz papież, przed chwilą składaliśmy na grobie Jana Pawła II kwiaty i wspominaliśmy chyba wszyscy te chwile, kiedy nasz papież zmieniał świat, bo dobre słowa, mądre słowa, moralne zachowania, to nie tylko demonstracja, ale czasami mogą zmienić świat i tak było w przypadku Jana Pawła II, byliśmy tego wszyscy beneficjentami".

– Powiedziałem Ojcu Świętemu, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku i że słowa, i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie – powiedział premier.

Szef rządu poinformował, że powiedział bardzo szczerze, że "dla kogoś takiego jak ja, świadomość że Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości, niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli, ale ciągle głęboko w to wierzę, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że takie starodawne wynalazki jak prawa człowieka, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami".

– Ojciec Święty przekazał też dla mnie bardzo ważną myśl, myślę że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra, żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni – mówił premier.

