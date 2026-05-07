Tusk ma prezent dla papieża. "Mam nadzieję, że się ucieszy"

"Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" – poinformował na platformie X premier Donald Tusk.

Donald Tusk składa wizytę we Włoszech

W czwartek szef polskiego rządu składa wizytę we Włoszech.

O godz. 9:00 odbędzie audiencję u papieża Leona XIV w Watykanie.

Premier zostanie przyjęty na audiencji przez Leona XIV w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża. Prezes Rady Ministrów spotka się w Watykanie także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem. "Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" – przekazało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

– Cieszę się, że mogę potwierdzić, iż będę w Rzymie i w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni – powiedział dziennikarzom Donald Tusk, który w poniedziałek uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. W przeszłości lider Koalicji Obywatelskiej kilkukrotnie odwiedzał Watykan – zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej.

Następnie Donald Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Również w czwartek szef polskiego rządu spotka się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni.

