Złe wieści z Parlamentu Europejskiego. Chodzi o groźną umowę

Klauzule ochronne odnoszą się do produktów rolnych (tzw. safeguardy).

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji poinformowała, że „to oznacza przyspieszenie całego procesu ratyfikacji umowy handlowej z krajami Mercosur”.

„Komisja Europejska tym rozporządzeniem chce zmniejszyć sprzeciw rolników i przekonać sceptyczne państwa, że rolnictwo jest zabezpieczone w wystarczający sposób, ale to tylko i wyłącznie PR-owa zagrywka” – oceniła.

Umowa z Mercosur. Co oznaczają mechanizmy zabezpieczające?

Umowa UE z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw. Chodzi o wołowinę, drób, nabiał, cukier i etanol.

Mechanizmy zabezpieczające miałyby sprawić, że preferencje dla produktów z Mercosur będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen produktów.

Co przegłosował Parlament Europejski?

Komisja Europejska przedstawiła porozumienie do zatwierdzenia we wrześniu, starając się złagodzić sprzeciw poprzez dodanie mechanizmu, który umożliwiłby zawieszenie preferencyjnego dostępu Mercosuru do niektórych produktów rolnych, takich jak wołowina, drób i cukier. W komunikacie stwierdzono, że powodem wszczęcia dochodzenia powinien być wzrost wolumenu importu o ponad 10 proc. rocznie lub spadek cen o taką samą wartość w jednym lub kilku państwach członkowskich UE.

Jednak Parlament Europejski zagłosował we wtorek za niższym progiem 5 proc. w porównaniu z trzyletnią średnią importu, a także za krótszymi dochodzeniami, aby szybciej wprowadzić zabezpieczenia. Parlament Europejski chce również, aby zabezpieczenia obowiązywały w przypadku, gdy importowane produkty rolne z Mercosuru nie spełniają unijnych norm produkcyjnych, czego domagała się Francja.

Zmiany oznaczają, że przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, będą musieli wynegocjować kompromis z odpowiednikami z Rady UE, która poparła poziom 10 proc.. Oczekuje się, że negocjacje rozpoczną się już w środę.