Ukrainiec pobił i okradł kobietę. Grozi mu do 10 lat więzienia

Policjancie otrzymali zgłoszenie w minioną niedzielę. Mężczyzna siłą próbował wedrzeć się do jednego z mieszkań w Żorach. Ostatecznie zniszczył dwie pary drzwi i dostał się do lokalu. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce, gdzie udzielili pomocy poszkodowanej kobiecie.

29-latek pobił i okradł kobietę

Ofiarą była 37-letnia kobieta. Dzień przed wezwaniem policji została ona okradziona przez Ukraińca. 29-letni mężczyzna zabrał jej telefon i portfel.

Gdy ta próbowała odzyskać swoje przedmioty, Ukrainiec pobił ją i złamał jej rękę. Dzień później mężczyzna chciał wedrzeć się do jej mieszkania. Podczas prób sforsowania drzwi groził kobiecie pozbawieniem zdrowia i życia.

Policjanci już zatrzymali agresywnego mężczyznę. Wobec 29-latka na wniosek prokuratury sąd zdecydował się zastosować tymczasowy areszt. Postawiono mu zarzuty dotyczące trzech różnych przestępstw. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Zapytano Polaków o Ukraińców. "Wynik najgorszy w historii"Czytaj też:

Pijany Ukrainiec wpadł BMW do rowu. Brak prawa jazdy, OC i badań technicznych