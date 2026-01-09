Ukrainiec pobił i okradł kobietę. Grozi mu do 10 lat więzienia

Policjancie otrzymali zgłoszenie w minioną niedzielę. Mężczyzna siłą próbował wedrzeć się do jednego z mieszkań w Żorach. Ostatecznie zniszczył dwie pary drzwi i dostał się do lokalu. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce, gdzie udzielili pomocy poszkodowanej kobiecie.
29-latek pobił i okradł kobietę
Ofiarą była 37-letnia kobieta. Dzień przed wezwaniem policji została ona okradziona przez Ukraińca. 29-letni mężczyzna zabrał jej telefon i portfel.
Gdy ta próbowała odzyskać swoje przedmioty, Ukrainiec pobił ją i złamał jej rękę. Dzień później mężczyzna chciał wedrzeć się do jej mieszkania. Podczas prób sforsowania drzwi groził kobiecie pozbawieniem zdrowia i życia.
Policjanci już zatrzymali agresywnego mężczyznę. Wobec 29-latka na wniosek prokuratury sąd zdecydował się zastosować tymczasowy areszt. Postawiono mu zarzuty dotyczące trzech różnych przestępstw. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
