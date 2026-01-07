Zapytano Polaków o Ukraińców. "Wynik najgorszy w historii"

Chodzi o grudniowe badanie CBOS "Polacy o wojnie na Ukrainie i pomocy uchodźcom". Respondentów zapytano w nim m.in. o to, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów, które są objęte konfliktem. Wyniki okazały się niemal identyczne, jak badaniu przeprowadzonym we wrześniu.

Badanie: Czy Polska powinna przyjmować uchodźców z Ukrainy?

Tak samo jak wówczas, poparcie dla przyjmowania uchodźców wyraziło 48 proc. pytanych. Jest jednak drobna różnica. Nastąpił 1-punktowy wzrost przeciwników takiego rozwiązania. Obecnie jest to więc 46 proc.

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało 6 proc. respondentów.

Autorzy badania wskazali, że udział zdecydowanych głosów sprzeciwu przeważa dość wyraźnie nad zdecydowanymi głosami poparcia 19 proc. do 13 proc. Zestawili oni również wyniki najnowszego badania z tym przeprowadzonym na początku 2022 roku, a więc tuż po ataki Rosji na Ukrainę. W tamtym okresie poparcie dla przyjmowania Ukraińców z objętego wojną krajem sięgało 94 proc. Wyniki utrzymywały się na wysokim poziomie do połowy roku 2023.

W tym kontekście analitycy CBOS uznali, że obecne wyniki są "najgorsze w historii naszych pomiarów, rozpoczętych wkrótce po aneksji Krymu ponad dekadę temu".

Oni najbardziej nie chcą ukraińskich uchodźców w Polsce

Jak prezentuje się poparcie dla przyjmowania ukraińskich uchodźców w poszczególnych elektoratach? Okazuje się, że taki rodzaj pomocy dla naszych sąsiadów najczęściej popierają wyborcy partii lewicowych – partii Razem (88 proc.) oraz Lewicy (78 proc.). Akceptacja płynie również od sympatyków Koalicji Obywatelskiej.

Odmienną tendencję obserwujemy wśród elektoratów partii prawicowych. Tu prym wiodą wyborcy Konfederacji Korony Polskiej. Przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy sprzeciwia się aż 69 proc. z nich. W przypadku PiS to 61 proc., zaś Konfederacji – 54 proc.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 r. na próbie liczącej 948 osób (w tym: 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. CATI i 13,2 proc. CAWI).

