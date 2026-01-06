"Ukraina stoi na krawędzi kryzysu". Wyciekł list kanclerza Niemiec

Do listu kanclerza Niemiec dotarł Reuters. Z informacji przekazanej przez agencję wynika, że Friedrich Merz napisał go do niemieckich partii politycznych CDU/CSU oraz SPD.

Kanclerz Niemiec alarmuje ws. Ukrainy: Stoi na krawędzi kryzysu energetycznego

"Ukraina stoi na krawędzi kryzysu energetycznego o charakterze humanitarnym" – stwierdził w swoim liście niemiecki przywódca. Podkreślił on jednocześnie konieczność uzyskania przez Kijów realnych gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych oraz krajów Europy, aby zakończyć trwający konflikt.

W piśmie pojawiły się również mocne słowa pod adresem prezydenta Federacji Rosyjskiej. Merz oskarżył Władimira Putina o brak zainteresowania zakończeniem wojny. Co więcej, wskazał kanclerz Niemiec, rosyjski przywódca "zlecił najpoważniejsze jak dotąd ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną". To zaś polityk określił jako najpoważniejsze naruszenie prawa międzynarodowego. Świadczy to również, w jego ocenie, o zbrodniach wojennych.

Szczyt "koalicji chętnych". Przywódcy spotkają się w Paryżu ws. Ukrainy

Przypomnijmy, że we wtorek w Paryżu ma dojść do spotkania "koalicji chętnych", a więc państw wspierających Ukrainę. Rozmowom przewodniczyć będą prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oczekiwani są reprezentanci łącznie 35 krajów, a szefowie 27 państw i rządów przybędą głównie z krajów europejskich. Polskę reprezentował będzie premier Donald Tusk. Celem szczytu jest pokazanie zbliżenia stanowisk Stanów Zjednoczonych, Europy i Ukrainy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

