"Tak działa państwo mafijne". Burza po publikacji "Rzeczpospolitej"

Prokurator Jan Drelewski jest doświadczonym śledczym od lat rozliczającym korupcję i przestępczość zorganizowaną. Jeszcze niedawno chwalił go minister Adam Bodnar za "szczególną wnikliwość" oraz "duże zaangażowanie i profesjonalizm" – podkreśla "Rz".

Zwrot nastąpił po sprawie byłego ministra Sławomira Nowaka, którego próbował rozliczyć prok. Drelewski – grozi mu postępowania dyscyplinarne. Po odsunięciu Drelewskiego prokuratura zrobiła woltę i wycofała zarzuty wobec Nowaka i oskarżonych wraz z nim menedżerów, a w finale sąd sprawę umorzył.

Kulisy dyscyplinarki dla prokuratora, który oskarżał Nowaka. Burza w sieci

"GIGANTYCZNY SKANDAL ujawniony przez Rzeczpospolitą! Prokurator Jan Drelewski, który skutecznie zebrał dowody korupcyjne w sprawie Sławomira Nowaka, ponosi dziś odpowiedzialność za to, że z sukcesem ujawnił gigantyczną, międzynarodową aferę korupcyjną" – napisał w serwisie X Sebastian Kaleta, poseł PiS.

Jego zdaniem "właśnie o to chodzi Tuskowi, żeby wszyscy w prokuraturze przestraszyli się i nie prowadzili niewygodnych dla ekipy rządowej spraw". "Dlatego chcą likwidacji CBA. Żeby można było kraść tak, aby nikt tego nie widział i nie mógł udowodnić" – wskazał.

"To, co dzisiaj ujawniła Rzeczpospolita o represjach wobec prokuratora Jana Drelewskiego za przedstawienie zarzutów Sławomirowi Nowakowi, to modelowy przykład tego jak wygląda wymiar sprawiedliwości za Waldemara Żurka" – ocenił mec. Bartosz Lewandowski, adwokat.

"To jest bardzo poważna sprawa. Władza doprowadza do umorzenia sprawy korupcyjnej przeciwko koledze premiera – a odważny prokurator Drelewski, który postawił mu zarzuty – teraz sam jest ścigany. Wszczęcie tej dyscyplinarki to represja polityczna – ale i przestępstwo, co najmniej przekroczenia uprawnień. Muszą być za to konsekwencje" – podkreślił Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ.

"Oto «praworządność» Tuska: draństwo i totalne bezprawie" – skomentował krótko Zbigniew Ziobro, poseł PiS, były minister sprawiedliwości.

"Jeżeli chcecie dowiedzieć się w szczegółach jak działa państwo mafijne, koniecznie zajrzyjcie dzisiaj do Rzeczpospolitej" – napisał znany użytkowników serwisu X, który działa pod pseudonimem "John Bingham".

