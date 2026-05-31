Socjolog wyklęta

Od śmierci prof. Jadwigi Staniszkis upłynęły dwa lata. Słynna, owiana legendą socjolog z pewnością zasłużyła na biografię. I właśnie taka pozycja się ukazała. To książka Krzysztofa Katkowskiego. Już sam tytuł tego 300-stronicowego dzieła – „Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis” – stanowi trafną wizytówkę jego nietuzinkowej bohaterki. Autor oparł się nie tylko na pismach i wypowiedziach uczonej oraz dotyczącej jej faktografii, lecz także swoich rozmowach z mnóstwem ludzi, którzy uczoną znali osobiście, w tym z trojgiem jej rodzeństwa oraz czołowymi postaciami polskiego życia publicznego.