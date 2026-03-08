Ukrainiec wydalony z Polski. Miał plakaty propagujące nazizm

Lubelska policja poinformowała w niedzielę, że do zdarzenia doszło w czwartek.

Ukrainiec chciał zarobić. Miał plakaty propagujące nazizm

Policjanci z komisariatu w Dorohusku otrzymali od funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej informację o tym, że pasażer pociągu jadącego do Polski posiada w bagażu podręcznym ponad 50 plakatów zawierających treści propagujące nazistowski ustrój państwa.

Na miejscu policjanci zatrzymali wskazanego 68-letniego obywatela Ukrainy oraz zabezpieczyli znalezione przez celników plakaty.

Ukrainiec w rozmowie z funkcjonariuszami powiedział, że wiózł je chcąc sprzedać w celu zarodku.

68-letni obywatel Ukrainy wydalony z Polski

Następnego dnia zostały mu przedstawione zarzuty propagowania nazizmu, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Jednak, jak informuje lubelska policja, na tym jego sprawa się nie zakończyła.

W związku z naruszeniem obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, policjanci wystąpili z wnioskiem do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu obcokrajowca do powrotu do kraju pochodzenia. Ukrainiec opuścił już terytorium naszego państwa. Otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen na okres pięciu lat.

