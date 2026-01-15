"Realne zagrożenie dla bezpieczeństwa". Kolejni Ukraińcy deportowani z Polski

"Gościnność ma swoje granice. Naruszenie prawa oznacza konieczność opuszczenia Polski" – przekazał w komunikacie Morski Oddział Straży Granicznej.

Jazda po alkoholu i nieobyczajne zachowania

Pierwszy z deportowanych to 47-letni mężczyzna, wobec którego decyzję o zobowiązaniu do powrotu wydał Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce na wniosek Komendanta Miejskiej Policji w Słupsku. Cudzoziemiec otrzymał również 10-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen. Jak ustalono, w styczniu wielokrotnie obnażał się i dopuszczał nieobyczajnych zachowań w miejscach publicznych. W przeszłości był także prawomocnie skazany za prezentowanie treści seksualnych osobie poniżej 15. roku życia.

Drugi przypadek dotyczy 43-letniego obywatela Ukrainy, którego zatrzymano w Gdańsku tuż po opuszczeniu zakładu karnego. Mężczyzna odbył karę ośmiu miesięcy więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości. Było to kolejne naruszenie przepisów – wcześniej zignorował trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, co doprowadziło do orzeczenia przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W ramach procedury deportacyjnej otrzymał 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.

Straż Graniczna rozlicza się z deportacji

Straż Graniczna podkreśla, że zachowanie obu cudzoziemców świadczyło o braku poszanowania dla obowiązującego w Polsce porządku prawnego. W ocenie służb ich dalszy pobyt w kraju mógłby stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i dóbr chronionych prawem.

Jak poinformował Morski Oddział Straży Granicznej, w 2025 roku przeprowadzono łącznie 92 deportacje cudzoziemców do krajów ich pochodzenia. Wszystkie działania realizowano na podstawie decyzji o zobowiązaniu do powrotu osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Najliczniejszą grupę deportowanych stanowili obywatele Ukrainy i Gruzji.

Czytaj też:

Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Okęcie. Miał zakazany sprzętCzytaj też:

Pijany Ukrainiec wpadł BMW do rowu. Brak prawa jazdy, OC i badań technicznych