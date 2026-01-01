Ukrainiec zatrzymany na lotnisku Okęcie. Miał zakazany sprzęt

O zatrzymaniu obywatela Ukrainy informuje "Rzeczpospolita".

Przesiadywał w kawiarni na lotnisku. Ukrainiec zatrzymany z zakazanym sprzętem

Opisana sytuacja miała miejsce w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Dzień po zatrzymaniu 23-latka Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Z ustaleń dziennika wynika, że Illia S. wzbudził zainteresowanie ochrony lotniska wielogodzinnym przesiadywaniem w jednym z lokali gastronomicznych znajdujących się w hali lotniska. W dniu, w którym doszło do zatrzymania, siedział tam z laptopem około sześć godzin. Okazało się, że Ukrainiec miał przy sobie urządzenie do zagłuszania fal radiowych, działające w pasmach częstotliwości zarezerwowanych dla łączności i nawigacji lotniczej.

"Raz twierdził, że jest żołnierzem, by zaraz potem mówić, że jest biznesmenem"

W rozmowie ze służbami nie potrafił w sposób racjonalny wytłumaczyć zarówno tego, co robił na lotnisku i do czego potrzebny był mu zakazany sprzęt. Jak udało się dowiedzieć dziennikarzom "Rz" odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące swojego statusu: wykonywanego zawodu, posiadanego majątku. Nie chciał również zdradzić, czy był w przeszłości karany.

– Raz twierdził, że jest żołnierzem, by zaraz potem mówić, że jest biznesmenem. Nie wyjaśnił także, co robił w Polsce, kiedy i po co tu przyjechał – twierdzi informator dziennika. Wiadomo, że zadeklarował, iż na stałe mieszka w Kanadzie.

Śledztwo i zarzuty

Śledztwo ws. incydentu na lotnisku wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego na podstawie ustawy o Prawie lotniczym. Jak poinformował prokurator Piotr Skiba, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które – jak podkreślił – na wstępnym etapie śledztwa nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. – Planowane jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu informatyki śledczej – przekazał.

