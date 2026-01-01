Zabójstwo taksówkarza w Giżycku. Wstrząsające ustalenia

O szczegółach sprawy informuje w czwartek RMF FM.

Giżycko: Zabójstwo taksówkarza. Zatrzymano 37-latka

Z ustaleń rozgłośni wynika, że po godzinie 21. policja otrzymała zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu kierowcy taksówki. W związku z tym, że jechał całą szerokością jezdni osoby zawiadamiające służby podejrzewały, że może być pod wpływem alkoholu. Prawda okazała się dużo bardziej wstrząsająca. Taksówkarza udało się zatrzymać na ulicy Wojska Polskiego. Wówczas wyszło na jaw, że mężczyzna ma liczne rany zadane ostrym narzędziem. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia. Niestety, życia 78-latka nie udało się uratować.

Funkcjonariuszom szybko udało się ustalić ostatniego pasażera taksówki. W ten sposób doszło do zatrzymania 37-letniego mieszkańca Giżycka. Wiadomo, że mężczyzna był pijany, w organizmie miał ponad promil alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli znaleziony przy nim nóż.

W sprawie zabezpieczono m.in. monitoring z taksówki.

