Ogromna tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 7-letnie dziecko

Ta tragedia rozegrała się we wtorek około godziny 18.30 w miejscowości Radzewo w powiecie poznański.

7-latek i 48-letnia kobieta wpadli do stawu. Dramatyczna akcja ratunkowa w Wielkopolsce

To tam 7-letni chłopiec i 48-letnia kobieta wpadli do stawu. Oboje znaleźli się pod lodem. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji. Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania.

Z informacji przekazanej przez rzecznika prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej najpierw ze stawu udało się wydobyć 48-latkę. Kobieta została przekazana ekipie z pogotowia ratunkowego. Następnie udało się odnaleźć chłopca.

Chłopca nie udało się uratować

U obojga konieczna okazała się resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zarówno kobieta, jak i dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Niestety, w środę nad ranem nadeszły stamtąd dramatyczne wieści. 7-letni chłopiec zmarł.

Dlaczego kobieta i dziecko znaleźli się w stawie? Tego nie wiadomo. Okoliczności zdarzenia wyjaśni postępowanie prowadzone przez odpowiednie służby.

Czytaj też:

"Jesteśmy z dziećmi. Nie mamy jedzenia i picia". Horror kierowców na trasie S7Czytaj też:

Miasto odwołuje imprezę sylwestrową. "Teraz nie czas na to"