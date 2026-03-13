Rośnie liczba bezrobotnych. Minister: To tylko zmiana zasad rejestracji

Według Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2026 r. wyniosła 6,1 proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób – o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Resort pracy szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2026 r. kształtowała się w przedziale od 3,9 proc. w woj. wielkopolskim do 10,2 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do stycznia stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,1 pkt. proc. w dziewięciu województwach, o 0,2 pkt. proc. w sześciu województwach i o 0,3 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

Z kolei według Eurostatu, stopa bezrobocia po dostosowaniu sezonowym w Polsce wyniosła w styczniu 3,1 proc., wobec 3,2 proc. w grudniu. Jest to najniższy wynik w UE.

Dziemianowicz-Bąk: Wzrost liczby bezrobotnych to efekt zmian w rejestracji

Do danych odniosła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Polityk Lewicy ocenia, że wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych wynika w znacznej mierze ze zmian ustawowych. W życie weszła ustawa o rynku pracy i publicznych służbach zatrudnienia, która zmienia zasady rejestrowania i wyrejestrowywania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Ustawa zaczęła obowiązywać w czerwcu 2025 r. Nowe przepisy zniosły powiązanie osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Bezrobotny uzyskał możliwość rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, na którego terenie mieszka.

– Szacujemy, że gdyby bezrobotni rejestrowali się na takich samych zasadach, jak przed wejściem w życie ustawy, to zarejestrowanych bezrobotnych byłoby około 100 tys. mniej – wskazuje minister.

Minister Dziemianowicz-Bąk zapewnia, że podległy jej resort nie bagatelizuje zmian w statystykach dotyczących bezrobocia. – Nie jest tak, że zupełnie nie dzieją się żadne ruchy na polskim rynku pracy – mówi.

