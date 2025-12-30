Miasto odwołuje imprezę sylwestrową. "Teraz nie czas na to"

Prezydent Elbląga Michał Missan ogłosił alarm przeciwpowodziowy na rzece Elbląg. Przyczyną tej decyzji jest przekroczenie stanu alarmowego na rzece Elbląg. Poziom wody osiągnął 610 centymetrów. Na cieku wodnym występuje obecnie groźne zjawisko tzw. cofki, polegające na wpychaniu mas wody z Zalewu Wiślanego z powrotem do koryta rzeki.

Sytuację powodziową pogarsza fakt, że prognozy pogody przewidują silny wiatr z kierunku północnego, co może drastycznie spotęgować efekt "cofki".

Elbląg. Miejski sylwester odwołany

– Podjęliśmy dziś decyzję o odwołaniu miejskiego sylwestra. Teraz nie czas na to. Teraz czas na działania związane z kryzysem. Dziś zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przed zagrożeniem – poinformował we wtorek prezydent Elbląga Michał Missan. Jak podkreślił, decyzja zapadła po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego. Samorządowiec zaznaczył również, że choć miasto poniosło już pewne koszty związane z organizacją zabawy sylwestrowej, to priorytetem jest obecnie zabezpieczenie Elbląga przed ewentualnym zagrożeniem.

"Ze względu na sytuację kryzysową, związaną z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i niepewnymi prognozami na najbliższe godziny, miejska zabawa sylwestrowa zostaje odwołana. Pracujemy nad alternatywnymi rozwiązaniami, ale poinformujemy o nich później. Dziś priorytetem jest zabezpieczenie miasta przed ewentualnym zagrożeniem" – napisał na Facebooku Michał Missan.

facebook

Władze Elbląga wystosowały apel do mieszkańców, aby nie zbliżali się do rzeki i stosowali się do poleceń służb. Samorząd przygotował punkty odbioru worków z piaskiem.

RCB wydało alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało we wtorek alert o następującej treści: "Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty".

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających w: woj. warmińsko-mazurskim oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.

Czytaj też:

Atak zimy w Polsce. Premier zwołuje pilną naradę