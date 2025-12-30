IMGW i RCB ostrzegają przed śnieżycami. "Przerwy w dostawie prądu"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych dla zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. Alerty trzeciego stopnia dotyczą głównie intensywnych opadów śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do nawet 60 centymetrów. Czerwone alarmy obowiązują do godziny 12:00 w środę 31 grudnia.

W znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ogłoszono ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Wiatr może osiągać prędkość nawet 80 km/h, co w połączeniu z mocnymi opadami śniegu może znacząco utrudniać poruszanie się.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla południowej części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Wcześniej alerty przed silnym wiatrem obowiązywały w woj. lubelskim, mazowieckim, części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. łódzkiego i wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego.

Groźna pogoda w Polsce. Pojawił się alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o następującej treści: "Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty".

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających w: woj. warmińsko-mazurskim oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.

"W części kraju występują obecnie zamiecie i zawieje śnieżne oraz silny wiatr, które mogą powodować trudne warunki na drogach, przerwy w dostawie prądu i zagrożenie dla zdrowia. Planując wyjścia i podróże, zachowaj szczególną ostrożność i na bieżąco śledź komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia" – czytamy w komunikacie.

RCB przypomina, aby: usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz; przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii (wiatr może uszkodzić linie energetyczne); uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze – ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

