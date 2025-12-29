Dramat na Bałtyku. Polak wypadł za burtę

Pasażer wypadł za burtę promu Skania linii Unity Line. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu podczas rejsu do Świnoujścia. Statek płynął ze szwedzkiego miasta Ystad. Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej mężczyzny nie udało się odnaleźć.

Jak relacjonował portal Gospodarka Morska, na Morzu Bałtyckim panowały trudne warunki. Około godz. 16:00-17:00 w okolicy niemieckiego Sassnitz jeden z pasażerów narodowości polskiej znalazł się w wodzie. W wyniku zgłoszenia świadka jednostka nadała natychmiast komunikat "człowiek za burtą". Serwis wskazał, że na miejscu pracowały: niemieckie służby ratownictwa morskiego, inny prom Unity Line – Polonia, a także jednostki szwedzkie i duńskie. Poszukiwania prowadzono również z powietrza.

– Akcja była koordynowana przez stronę niemiecką. My wysłaliśmy z Darłowa śmigłowiec. Nie doleciał jednak na miejsce, bo otrzymaliśmy informację, że akcja poszukiwawcza już się zakończyła – powiedział w rozmowie z tvn24.pl Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. – Pogoda była posztormowa – zaznaczył.

Prom Skania

Prom Skania został zbudowany w 1995 r. w stoczni Schichau Seebeckwerft w niemieckim Bremerhaven dla armatora greckiego Superfast Ferries. W roku 2004 kupił go włoski armator promowy Grimaldi Ferries za 50 mln euro. Prom pływał jako MF Eurostar Roma na linii Civitavecchia – Barcelona. W maju 2008 r. został kupiony przez PŻM. W barwach operatora Unity Line od 1 września 2008 r. obsługuje trasę ze Świnoujścia do Ystad.

Latem 2008 r. statek przeszedł gruntowny remont w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Między innymi powiększono przestrzeń pasażerską tak, aby mógł zabrać na pokład do 1400 osób.

Jednostka ma 174 metry długości i 24 metry szerokości. Na pokład może zabrać 260 samochodów osobowych i około 50 samochodów ciężarowych. Dysponuje 626 miejscami w 194 kabinach. Statek nosi nazwę Skanii od krainy historycznej w południowej Szwecji.