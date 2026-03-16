KO uderza w popularną telewizję. Opublikowano "paski"

Na oficjalnym profilu Koalicji Obywatelskiej udostępniono zbiór "pasków" wyświetlanych w ostatnich dniach na antenie Telewizji Republika na temat programu pożyczkowego SAFE. KO uderza w telewizję za sprzyjanie Prawu i Sprawiedliwości, a nawet zarzuca popularnej stacji dążenie do polexitu.
Na grafice pojawiły się następujące "paski" z Republiki:
- Sejf prezydenta RP vs. "Der Safe" Tuska für Deutschland
- "Niemiec płakał jak sprzedawał Tuskowi kredyt Safe"
- Tusk woli toksyczną niemiecką pożyczkę od polskiego złota
- Kredyt Safe prezentem Tuska dla Niemiec
- "Herr Tusk" chce zastraszyć prezydenta Nawrockiego
- "Herr Donald" "für Deutschland" Tusk rozkazuje prezydentowi RP
"Jesli dalej macie jakieś wątpliwości, to najwyższy czas się ich pozbyć: Kaczyński, PiS i ich aparat propagandowy WPROST dążą do zohydzenia Unii i polexitu" – czytamy w komentarzu Koalicji Obywatelskiej.
Nawrocki wetuje SAFE
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. – Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. (...) Zarobią na tym zachodnie banki i instytucje – podkreślił. Porównał program UE do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, że to obciąży nasze dzieci i wnuki – powiedział.
– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 procent". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent. – Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności – dodał.
W sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News 56,9 proc. respondentów negatywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, podczas gdy 33,8 proc. ankietowanych uważa, że prezydent postąpił słusznie.
Czytaj też:
Błaszczak: Rozhisteryzowany Tusk próbuje ściągnąć nam te problemy na głowęCzytaj też:
"Państwo pytają, po co tyle pieniędzy". Sakiewicz o kosztach TV Republika