KO uderza w popularną telewizję. Opublikowano "paski"

Na oficjalnym profilu Koalicji Obywatelskiej udostępniono zbiór "pasków" wyświetlanych w ostatnich dniach na antenie Telewizji Republika na temat programu pożyczkowego SAFE. KO uderza w telewizję za sprzyjanie Prawu i Sprawiedliwości, a nawet zarzuca popularnej stacji dążenie do polexitu.

Na grafice pojawiły się następujące "paski" z Republiki:

Sejf prezydenta RP vs. "Der Safe" Tuska für Deutschland

"Niemiec płakał jak sprzedawał Tuskowi kredyt Safe"

Tusk woli toksyczną niemiecką pożyczkę od polskiego złota

Kredyt Safe prezentem Tuska dla Niemiec

"Herr Tusk" chce zastraszyć prezydenta Nawrockiego

"Herr Donald" "für Deutschland" Tusk rozkazuje prezydentowi RP

"Jesli dalej macie jakieś wątpliwości, to najwyższy czas się ich pozbyć: Kaczyński, PiS i ich aparat propagandowy WPROST dążą do zohydzenia Unii i polexitu" – czytamy w komentarzu Koalicji Obywatelskiej.

Nawrocki wetuje SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. – Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. (...) Zarobią na tym zachodnie banki i instytucje – podkreślił. Porównał program UE do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, że to obciąży nasze dzieci i wnuki – powiedział.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 procent". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent. – Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności – dodał.

W sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News 56,9 proc. respondentów negatywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, podczas gdy 33,8 proc. ankietowanych uważa, że prezydent postąpił słusznie.

Błaszczak: Rozhisteryzowany Tusk próbuje ściągnąć nam te problemy na głowę

