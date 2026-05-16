Nękanie dziennikarzy TV Republika. Mentzen ujawnił nowe informacje

W sobotę wieczorem polityk opublikował post na Facebooku. Jak przekazał, ktoś próbuje wciągnąć w tę akcję także jego.

Sprawcy wykorzystują numer telefonu Kancelarii Mentzena

Poseł napisał "[...] Właśnie dowiedziałem się, że sprawcy do nękania dziennikarzy Republiki wykorzystują numer telefonu Kancelarii Mentzen. Do co najmniej dwóch dziennikarzy Republiki ktoś zamawiał w nocy spore ilości pizzy, podając numer telefonu mojej firmy. Co ciekawe, nie ustaliła tego policja ani żadne służby. Ustalili to sami dziennikarze Republiki, jeżdząc po pizzeriach i pytając się ich pracowników o jakieś dane zamawiających! Nie wiem na razie, w jakim jeszcze zakresie ktoś próbuje mnie do tej sytuacji wciągnąć. Możliwe, że niedługo się o tym wszyscy dowiemy".

Nękanie Telewizji Republika. Fałszywe zawiadomienia na policję

Przypomnijmy, że policjanci weszli do mieszkania Tomasza Sakiewicza w piątek po południu. Dziennikarz relacjonował, że dwóch funkcjonariuszy siłą wtargnęło do jego mieszkania i skuło kajdankami jego asystentkę. Interwencja miała być wynikiem kolejnego z serii fałszywych zawiadomień dotyczących dziennikarzy Republiki. Policja pojawiła się również m.in. u Michała Rachonia i Adriana Klarenbacha.

Okazało się, że policjanci otrzymali fałszywe zgłoszenie jakoby w mieszkaniu Sakiewicza znajduje się "jakieś dziecko w zagrożeniu" i pilnie pojechali to sprawdzić. Policja w wydanym komunikacie poinformowała, że "została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu". Także Tomasz Sakiewicz opublikował oświadczenie, w którym opisał kulisy zdarzenia i wskazał, dlaczego jego zdaniem policjanci działali w tym wypadku nielegalnie.

W mocnym wpisie na temat wejścia policji do mieszkania Sakiewicza Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że cały skandal musi zostać wyjaśniony, a policja powinna jak najszybciej ustalić sprawców trwającej już kilka dni akcji nękania dziennikarzy TV Republika i pilnie ich zatrzymać. Na razie policja zatrzymała jedną osobę, która może mieć związek z fałszywym zawiadomieniem na adres mieszkania Tomasza Sakiewicza.

