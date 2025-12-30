Atak zimy w Polsce. Premier zwołuje pilną naradę

"Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. cofką i innych zdarzeniach związanych z pogodą" – przekazał za pośrednictwem platformy X premier Donald Tusk.

twitter

"O 19:00 zwołałem pilne spotkanie Wojewodów z terenów objętych zagrożeniem tzw. cofki. W odprawie uczestniczyć będą też przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji" – poinformował minister Marcin Kierwiński.

twitter

Alert gotowości WOT

W związku z groźną sytuacją pogodową w Polsce wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). "Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju WOT wprowadziły skrócony czas gotowości dla żołnierzy do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych" – oświadczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Żołnierze Brygad OT: 4 Warmińsko-Mazurskiej, 7 Pomorskiej i 14 Zachodniopomorskiej mogą otrzymać wezwanie do stawiennictwa w czasie do 6 godzin od otrzymania sygnału alarmowego" – wyjaśnił.

twitter

IMGW i RCB alarmują

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych dla zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i wschodniej części woj. pomorskiego. W znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego ogłoszono ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla południowej części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Wcześniej alerty przed silnym wiatrem obowiązywały w woj. lubelskim, mazowieckim, części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. łódzkiego i wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o następującej treści: "Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty". Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających w: woj. warmińsko-mazurskim oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.