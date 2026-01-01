Horror w szwajcarskim kurorcie. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Dramat rozegrał się ok. godziny 1.30 w nocy w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii. To wtedy podczas odbywającego się tam zabawy sylwestrowej doszło do eksplozji, a następnie pożaru.

Tragiczny Sylwester w Szwajcarii

Z ustaleń mediów wynika, że pożar wybuchł w piwnicy baru La Constellation, gdzie odbywał się koncert. Następnie rozprzestrzenił się do środka lokalu.

Poranne informacje wskazywały, że w wyniku eksplozji zginęło dziesięć osób. Późniejszy bilans okazał się jednak dużo bardziej tragiczny.

Nie żyje kilkadziesiąt osób

Przed godziną 11 szwajcarskie służby przekazały bowiem, że w kurorcie zginęło kilkadziesiąt osób, a około 100 zostało rannych. Obrażenia większości poszkodowanych określono jako poważne.

Wiadomo, że wśród poszkodowanych są obcokrajowcy.

Dramatycznie brzmią dane opublikowane przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort, powołując się na szwajcarską policję podaje, że w Crans-Montana śmierć mogło ponieść nawet 40 osób.

Co doprowadziło do tragedii w sylwestrową noc? Według dotychczasowych ustaleń służb, nic nie wskazuje na to, aby w kurorcie narciarskim mogło dojść do ataku terrorystycznego. Według wstępnych, nieoficjalnych ustaleń, do pożaru mogło dojść w wyniku użycia środków pirotechnicznych.

