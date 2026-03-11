Atak w pobliżu lotniska w Dubaju. Są ranni

O tym, że dwa bezzałogowce spadły w środę w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju poinformowały w oficjalnym komunikacie władze miasta.

Drony uderzyły w lotnisko w Dubaju. Cztery osoby ranne

Z przekazanych informacji wynika, że w ataku obrażenia odniosły cztery osoby. Wśród lekko rannych są dwaj obywatele Ghany i obywatel Bangladeszu. Najciężej ranny został z kolei obywatel Indii.

Władze zapewniają, że ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń.

W czasie kiedy pojawiły się doniesienia o ataku w Dubaju, agencja AFP poinformowała o uderzeniach odwetowych Iranu.

ZEA uruchamiają systemy obrony powietrznej. Reakcja na ostrzał z Iranu

W środę nad ranem władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o uruchomieniu swoich systemów obrony powietrznej w odpowiedzi nad nadlatujący ostrzał z kierunku Iranu. Dotychczas, jak podano, w wyniku irańskich ataków zginęło sześć osób, a 122 zostały ranne.

Lotnisko w Dubaju to międzynarodowy port lotniczy położony 5 km na północ od centrum miasta. W 2017 roku był trzecim pod względem liczby pasażerów i szóstym pod względem ruchu towarowego portem lotniczym świata.

