Atak w pobliżu lotniska w Dubaju. Są ranni

O tym, że dwa bezzałogowce spadły w środę w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju poinformowały w oficjalnym komunikacie władze miasta.
Drony uderzyły w lotnisko w Dubaju. Cztery osoby ranne
Z przekazanych informacji wynika, że w ataku obrażenia odniosły cztery osoby. Wśród lekko rannych są dwaj obywatele Ghany i obywatel Bangladeszu. Najciężej ranny został z kolei obywatel Indii.
Władze zapewniają, że ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń.
W czasie kiedy pojawiły się doniesienia o ataku w Dubaju, agencja AFP poinformowała o uderzeniach odwetowych Iranu.
ZEA uruchamiają systemy obrony powietrznej. Reakcja na ostrzał z Iranu
W środę nad ranem władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały o uruchomieniu swoich systemów obrony powietrznej w odpowiedzi nad nadlatujący ostrzał z kierunku Iranu. Dotychczas, jak podano, w wyniku irańskich ataków zginęło sześć osób, a 122 zostały ranne.
Lotnisko w Dubaju to międzynarodowy port lotniczy położony 5 km na północ od centrum miasta. W 2017 roku był trzecim pod względem liczby pasażerów i szóstym pod względem ruchu towarowego portem lotniczym świata.
