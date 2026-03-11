USA liczą straty po ataku na Iran. Ujawniono dane

O liczbie poszkodowanych w wojnie z Iranem amerykańskich żołnierzy poinformował Reuters.

Pentagon ujawnił dane o stratach w amerykańskiej armii

Według agencji, która powołuje się na dwa anonimowe źródła, obrażenia odniosło 150 osób.

Po publikacji tych danych oświadczenie głos zabrał Pentagon. Według opublikowanego oświadczenia Departamentu Obrony USA, w ciągu pierwszych dziesięciu dni wojny rannych zostało 140 żołnierzy. Znaczna większość z nich, jak podkreślono, odniosła lekkie obrażenia i już wróciła do służby.

"Od rozpoczęcia operacji 'Epicka Furia' około 140 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w ciągu 10 dni ciągłych ataków" – przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że 108 z nich powróciło już do służby. Parnell zapewnił jednocześnie, że ośmiu rannych żołnierzy otrzymuje opiekę medyczną na najwyższym poziomie.

Ilu amerykańskich żołnierzy zginęło od początku wojny z Iranem?

Wiadomo też, że od 28 lutego, kiedy to Amerykanie wraz z Izraelem uderzyli na Iran, śmierć poniosło siedmiu amerykańskich żołnierzy.

Przed dwoma dniami jeden z funkcjonariuszy nowojorskiej policji i jednocześnie oficer Gwardii Narodowej USA został znaleziony martwy w swoim pokoju w Kuwejcie. Wstępne ustalenia wykazują, że śmierć nastąpiła w wyniku powikłań pooperacyjnych. Nie jest jednaj jasne, jaki przeszedł zabieg. 46-letni mundurowy miał się zajmować inżynierią systemów danych w kwaterze głównej dywizji, gdzie pomagał w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci komputerowych i komunikacyjnych.

Atak na Iran

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą szeroko zakrojoną operację m.in. lotniczo-rakietową przeciwko Iranowi bez użycia sił lądowych. Iran, zgodnie z zapowiedzią, przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na Izrael oraz amerykańskie bazy wojskowe i lotniska na Bliskim Wschodzie udostępniane amerykańskiemu wojsku. Uderzenia irańskie są punktowe i planowane w taki sposób, by zniechęcić państwa regionu do wspierania USA swoją logistyką. Konflikt mocno wpływa na sytuację w regionie. Spowodował blokadę Cieśniny Ormuz, problemy z lotami, wzrost cen surowców i budzi obawy o możliwą dalszą eskalację.

