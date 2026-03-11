W lutym Berlin i Kijów uzgodniły, że ukraińska armia wyśle instruktorów wojskowych do jednostek Bundeswehry, gdzie ukraińscy żołnierze będą dzielić się doświadczeniem zdobytym podczas odpierania rosyjskiej inwazji.

– Mamy wysokie oczekiwania. Ukraińska armia jest obecnie jedyną na świecie, która ma doświadczenie w walce z Rosją – powiedział głównodowodzący armii niemieckiej Christian Freuding.

Niemcy to pierwszy kraj, który zawarł tego rodzaju porozumienie z Ukrainą. Generał Freuding uważa, że wkrótce za Bundeswehrą pójdą kolejne armie.

Według oceny niemieckich i innych zachodnich służb wywiadowczych, Rosja może być gotowa na zakrojony na szeroką skalę atak na NATO już w 2029 roku.

– Już prawie pojutrze. Nie mamy czasu – wróg nie czeka, aż ogłosimy gotowość. Musimy więc wykorzystać każdą okazję, aby się przygotować – podkreślił głównodowodzący armii niemieckiej

Ukraina w szoku po decyzji USA

Ukraina słusznie obawia się, że wojna na Bliskim Wschodzie pozbawi Stany Zjednoczone i ich sojuszników wystarczającej liczby cennych pocisków przechwytujących.

Po ataku odwetowym Iranu USA i państwa arabskie w Zatoce Perskiej zużyły ponad 1,5 raza więcej pocisków PAC-3 w ciągu 11 dni walk, niż Ukraina otrzymała od swoich sojuszników w ciągu czterech lat wojny z Rosją na pełną skalę – wyliczyli dziennikarze agencji Bloomberg.

Po tym, jak USA i Izrael przeprowadziły naloty na Iran, Teheran wystrzelił ponad 2100 dronów i 688 pocisków balistycznych. Do ich odparcia użyto ponad 1000 rakiet przechwytujących PAC-3, wystrzelonych przez systemy obrony powietrznej Patriot.

Tymczasem, według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ukraina otrzymała od sojuszników łącznie 600 pocisków PAC-3 od czasu rosyjskiej inwazji, która trwa od lutego 2022 r.

