"Wiemy, że są bardzo zdenerwowani". Ruch Orbana nie spodoba się Zełenskiemu

W piątek węgierskie służby poinformowały, że pod zarzutem prania brudnych pieniędzy zatrzymały siedmiu obywateli Ukrainy, w tym byłego generała ukraińskich służb specjalnych. Zatrzymano także dwa opancerzone pojazdy do transportu gotówki, które przewoziły łącznie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota z Austrii na Ukrainę. Według komunikatu węgierskich służb tylko w tym roku przez terytorium Węgier przetransportowano na Ukrainę ponad 900 mln dolarów, 420 mln euro i 146 kg złota.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w sobotę, że pracownicy Oszczadbanku są już na Ukrainie. W Budapeszcie zostały przewożone przez nich pieniądze i złoto. Szef MSZ dodał, że Kijów "pociągnie do odpowiedzialności wszystkich zamieszanych – nie tylko za kradzież pieniędzy, ale przede wszystkim za okrutne traktowanie siedmiu obywateli Ukrainy”.

Węgry nie oddadzą Ukrainie zatrzymanych pieniędzy

Władze w Kijowie zażądały natychmiastowego zwrotu pieniędzy, określając działania Budapesztu mianem "rabunku". Tymczasem tamtejszy minister transportu Janos Lazar stwierdził, że środki nie zostaną oddane. Potwierdził, że transport gotówki nie został zatrzymany przypadkowo. To odpowiedź na rzekome zablokowanie przez Ukrainę dostaw ropy naftowej przez rurociąg "Przyjaźń". Lazar stwierdził, że do czasu przywrócenia dostaw ropy skonfiskowane złoto, dolary i euro nie zostaną zwrócone Kijowowi.

– Wiemy, że Ukraińcy są bardzo zdenerwowani. Jeśli jesteśmy szantażowani, nie możemy być tak głupi, żeby się poddać. Nie zrobiliśmy tego przypadkowo i nie oddamy pieniędzy. Pieniądze na razie pozostają u nas, czekamy na otwarcie ropociągu i nowe dostawy – powiedział szef resortu transportu.

Media przypominają, że transfer gotówki do Ukrainy przez terytorium Węgier odbywa się od 2022 roku i inwazji Rosji.

