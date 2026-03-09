"Skandaliczny ukraiński konwój złota". Zaskakujący pomysł posła Fideszu

Propozycja – jak wyjaśnił poseł Fidesz – dotyczy „niezwykłej ilości” gotówki i złota przewożonej przez Węgry.

Kocsis zaproponował traktowanie aktywów zajętych w ubiegłym tygodniu jako skonfiskowanych do czasu zakończenia procedury wszczętej przez węgierską Narodową Administrację Podatkową i Celną (NAV). Dodał, że władze badają, jak cel i przeznaczenie aktywów wpływają na bezpieczeństwo narodowe. Dodał, że sposób transportu aktywów oraz tożsamość osób je przewożących mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Węgier.

Podkreślił, że wiele aspektów sprawy, którą nazwał „skandalicznym ukraińskim konwojem złota”, pozostaje niejasnych.

Węgierski portal Telex poinformował, że parlament będzie debatował nad projektem ustawy w ramach wyjątkowej procedury przyspieszonej, ogłoszonej podczas otwartej części posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałek. Komisja zazwyczaj obraduje za zamkniętymi drzwiami, ale członkowie przenieśli się do innej sali, aby omówić propozycję Kocsisa, a sesja pozostała otwarta przez pewien czas.

Opozycja skrytykowała projekt posła Fideszu

Zsolt Molnár, poseł opozycyjnej partii MSZP, zapytał, dlaczego Kocsis wystąpił z projektem teraz, przed wyborami oraz dlaczego złożył go tak szybko. Zoltán Sas, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego z partii Jobbik, również skrytykował tempo procesu, twierdząc, że nie ma wystarczająco dużo czasu na szczegółowe przeanalizowanie projektu ustawy. Stwierdził również, że istnieją obawy dotyczące wstecznego efektu przepisów związanych z tą propozycją. Członkowie komisji zgodzili się jednak, że kwestia ta może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Kocsis krótko odniósł się do obaw, stwierdzając, że choć mogą pojawić się pytania o moc wsteczną, propozycja dotyczy konkretnej kwestii, która wymaga regulacji prawnej.

Przeprosił za złożenie projektu ustawy w tak krótkim terminie, mówiąc, że parlament zbierze się dopiero w poniedziałek i wtorek przed wyborami, więc decyzja musi zostać podjęta pilnie.

Komisja poparła pomysł posła partii Orbana

Komisja poparła propozycję Kocsisa czterema głosami, przy dwóch wstrzymujących się od głosu ze strony Sasa i Molnára. Członkowie zagłosowali w ten sam sposób, rekomendując Zgromadzeniu Narodowemu (parlamentowi węgierskiemu) omówienie tej propozycji w drodze wyjątku.

Zatrzymanie obywateli Ukrainy na Węgrzech

W piątek węgierskie służby poinformowały, że pod zarzutem prania brudnych pieniędzy zatrzymały siedmiu obywateli Ukrainy, w tym byłego generała ukraińskich służb specjalnych. Zatrzymano także dwa opancerzone pojazdy do transportu gotówki, które przewoziły łącznie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota z Austrii na Ukrainę. Według komunikatu węgierskich służb tylko w tym roku przez terytorium Węgier przetransportowano na Ukrainę ponad 900 mln dolarów, 420 mln euro i 146 kg złota.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w sobotę, że pracownicy Oszczadbanku są już na Ukrainie. W Budapeszcie zostały przewożone przez nich pieniądze i złoto.

