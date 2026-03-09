Zaskakujący ruch Orbana. Chce zawieszenia sankcji nałożonych na Rosję

Premier Węgier Viktor Orban poinformował na platformie X, że ukraińska blokada ropy naftowej i wojna na Bliskim Wschodzie powodują gwałtowny wzrost cen ropy”. Dodał, że „Europa musi działać”.

Orban chce zniesienia sankcji nałożonych na rosyjskie dostawy energii

„Dziś napisałem do Antonio Costy i Ursuli von der Leyen, wzywając do przeglądu i zawieszenia sankcji nałożonych na rosyjskie dostawy energii” – przekazał szef węgierskiego rządu.

twitter

Na opublikowanym nagraniu Viktor Orban poinformował ponadto o zwołaniu na poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia rządu, aby „zapobiec wzrostowi cen oleju napędowego i benzyny do nieznośnego poziomu”. Szef węgierskiego rządu podkreślił, że „blokada naftowa nałożona przez Wołodymyra Zełenskiego jest obecnie najpoważniejszym zagrożeniem nie tylko dla Węgier i Słowacji, ale też dla całej UE”.

Sprawa rurociągu "Przyjaźń". Węgry odpowiedziały Ukrainie

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

2 marca Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.

Czytaj też:

Węgry chcą zniesienia zakazu importu surowców z RosjiCzytaj też:

"Przestańcie nas straszyć i szantażować!". Orban dosadnie zwrócił się do Zełenskiego