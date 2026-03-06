Zełenski miał grozić Orbanowi śmiercią. Reaguje Komisja Europejska

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zagroził premierowi Viktorowi Orbánowi śmiercią – ogłosił szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó, komentując słowa Zełenskiego, który krytykując decyzję Budapesztu o zablokowaniu unijnej pożyczki dla Ukrainy, stwierdził, że da żołnierzom adres Orbana.

Burza po słowach prezydenta Ukrainy. "Niedopuszczalny język"

Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Olof Gill, komentując wypowiedź Zełenskiego oświadczył, że zdaniem KE taki język jest "niedopuszczalny". – Nie powinno być żadnych gróźb wobec państw członkowskich UE – podkreślił.

Jak dodał, UE uważa, "że taka retoryka nie jest ani przydatna, ani nie sprzyja osiąganiu wspólnych celów". Zapowiedział, że Komisja "będzie nadal spokojnie i harmonijnie współpracować ze wszystkimi stronami, aby osiągnąć te cele".

Jak tłumaczył rzecznik, chodzi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu wywarcia presji na Rosję, aby zakończyła agresywną wojnę, udzielenie Ukrainie pożyczki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim państwom członkowskim UE.

Do eskalacji sporu między Budapesztem i Kijowem doszło z powodu transportującego rosyjską ropę na Węgry przez Ukrainę rurociągu Przyjaźń. Ukraińcy twierdzą, że magistrala została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ataku i jest remontowana. Węgrzy z kolei uważają, że władze w Kijowie celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu, ponieważ premier Viktor Orban zablokował unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Orban o Zełenskim: Nie groził, lecz Węgrom

Węgierscy politycy, w tym Orban, udostępnili w czwartek (5 marca) nagranie, na którym Zełenski krytykuje decyzję Budapesztu dotyczącą finansowania Ukrainy przez UE, mówiąc że "da adres tej osoby (Orbana) żołnierzom, żeby z nią porozmawiali po swojemu".

Orban napisał na platformie X, że Zełenski nie groził jemu, lecz całym Węgrom. "Niestety dla niego, nie może mnie powstrzymać od ochrony węgierskich rodzin" – dodał.