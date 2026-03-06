Magyar broni Orbana: Wzywam UE do zerwania wszelkich relacji z Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w czwartek wezwał do zakończenia blokady pożyczki UE w wysokości 90 mld euro dla jego kraju. Zagroził przy tym premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi.

– Mamy nadzieję, że pewna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje tych 90 mld euro lub choćby pierwszej transzy, aby nasi obrońcy mogli otrzymać broń. W przeciwnym razie podamy adres tej osoby ukraińskim Siłom Zbrojnym – powiedział, dodając, że "nasze chłopaki do niego dzwonią i porozmawiają z nim w swoim języku".

Słowa Zełenskiego wywołały oburzenie na Węgrzech. Ukraińskiego przywódcę krytykuje nie tylko rządzący Fidesz, ale również opozycja.

Magyar: Zerwać relację z Ukrainą

Podczas spotkania w miejscowości Szarvas Péter Magyar w mocnych słowach krytykuje prezydenta Ukrainy. Jego zdaniem słowa Wołodymyra Zełenskiego są niedopuszczalne i stanowią groźbę pod adresem państwa węgierskiego.

Lider opozycji domaga się zdecydowanych kroków ze strony Unii Europejskiej. – Żaden Węgier nie może być zastraszany przez przywódcę obcego państwa. Ani rząd Orbána, ani przyszły rząd Tiszy – powiedział polityk.

Lider partii TISZA zwrócił się bezpośrednio do Zełenskiego. – Wzywam prezydenta Ukrainy do wyjaśnienia swoich słów, a jeśli rzeczywiście je wypowiedział, niech je odwoła – mówił Magyar.

Podczas kolejnego wystąpienia lider opozycji domagał się wręcz zerwania relacji z Ukrainą. – Wzywam przywódców Unii Europejskiej do zerwania wszelkich relacji z Ukrainą, dopóki prezydent Zełenski nie wyjaśni swoich słów i nie przeprosi Węgier za swoje oświadczenie – powiedział Magyar.

Węgry blokują unijne pieniądze

Rząd Orbana poinformował, że Węgry będą blokować 90-miliardową "pożyczkę" Unii Europejskiej dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem "Przyjaźń". Część komentatorów politycznych wskazało, że istocie wspomniane 90 miliardów euro stanowi darowiznę, ponieważ pożyczka ma zostać spłacona przez Ukrainę wyłącznie, kiedy Rosja wypłaci Ukrainie reperacje wojenne.

"Blokujemy 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń" – przekazał Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Polityk tłumaczył, że Kijów i Bruksela stosują szantaż, wskazując, że wstrzymanie tranzytu odbywa się "we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją", aby wywołać zakłócenia w dostawach i podnieść ceny paliw przed wyborami na Węgrzech. Jak dodał, blokując przesył ropy, Kijów narusza umowę stowarzyszeniową między Ukrainą a Unią Europejską. "Nie ulegniemy temu szantażowi" – podkreślił.

