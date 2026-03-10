"Propozycje groźne dla gospodarki". Petru chce przesłuchania Glapińskiego

Poseł ruchu Centrum Ryszard Petru zapowiedział już złożenie wniosku o przesłuchanie szefa banku centralnego przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Petru: Glapiński wykracza poza konstytucyjny mandat

W rozmowie w programie "Gość Poranka" Petru przekonywał, że działania prezesa NBP wykraczają poza jego konstytucyjny mandat. Jak podkreślił, sam udział Glapińskiego w publicznej debacie dotyczącej rozwiązań proponowanych przez prezydenta jest – jego zdaniem – niedopuszczalny. – Sam fakt, że prezes NBP zaangażował się politycznie, jest łamaniem konstytucji. Do tego dochodzą propozycje działań, które w mojej ocenie mogą oznaczać finansowanie deficytu budżetowego – powiedział polityk.

Petru zapowiedział, że złoży formalny wniosek o przesłuchanie prezesa NBP przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jak argumentował w mediach społecznościowych, działania Adama Glapińskiego są „sprzeczne z prawem”.

Jednocześnie poseł skrytykował samą koncepcję "polskiego SAFE 0 proc"., przedstawianą przez prezydenta Karola Nawrockiego jako alternatywę dla unijnego programu SAFE. – Propozycje prezesa NBP są dużo groźniejsze dla polskiej gospodarki w długim okresie niż to, co się dzieje dziś na rynku ropy – ocenił.

Tusk: Prezydent zawetuje SAFE

Projekt, który w ubiegłym tygodniu przedstawił prezydent wraz z prezesem NBP zakłada pozyskanie około 185 mld zł na finansowanie bezpieczeństwa państwa bez zaciągania wieloletniego kredytu i bez odsetek. Nawrocki przekonywał, że rozwiązanie ma być "suwerenną i bezpieczną alternatywą" wobec europejskiego programu SAFE, który opiera się na preferencyjnych pożyczkach dla państw UE na zbrojenia.

Jednocześnie, jak poinformował we wtorek Donald Tusk, d rządu mają docierać sygnały o możliwym wecie prezydenta wobec ustawy wdrażającej unijny SAFE. – To bardzo zła wiadomość – stwierdził przed posiedzeniem Rady Ministrów. Zdaniem premiera zablokowanie programu byłoby poważnym błędem w obecnej sytuacji bezpieczeństwa. – Trudno mi zrozumieć, jak w czasie wojny przy naszej granicy można rozważać blokowanie środków dla polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego – mówił Tusk.

Tymczasem szczegóły koncepcji "SAFE 0 proc". mają zostać przedstawione w najbliższych dniach przez prezesa NBP. Z medialnych doniesień wynika, że mechanizm ma opierać się na generowaniu zysków banku centralnego w oparciu o rezerwy złota. Adam Glapiński zapewnia jednak, że rezerwy – w tym złoto – nie zostaną uszczuplone, a wszystkie działania NBP będą prowadzone w granicach prawa i mandatu banku centralnego.

