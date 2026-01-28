Handel ludźmi i narkotyki. Policja rozbiła w Warszawie gang Ukraińców

W sprawie zatrzymano 22 osoby, w większości obywateli Ukrainy. Dwóm podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Oficjalnie rekrutowali do pracy w call center

Interwencja policji była następstwem zgłoszenia na numer alarmowy 112, które wpłynęło 15 stycznia. 22-letni mężczyzna poinformował, że przyszedł na rozmowę rekrutacyjną do pracy w call center w jednym z domów na Ursynowie. Na miejscu miał zostać zastraszony i siłą przetrzymywany, gdy zorientował się, że działalność może mieć nielegalny charakter. Udało mu się uciec i powiadomić służby. W wyniku podjętych działań policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz pododdziałów kontrterrorystycznych, weszli do budynku. Zatrzymano 22 osoby w wieku od 18 do 34 lat oraz zabezpieczono sprzęt elektroniczny.

Dwóm obywatelom Ukrainy w wieku 24 i 34 lat przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Jak informuje policja, celem grupy miało być popełnianie przestępstw związanych m.in. z wytwarzaniem, przemytem i obrotem znacznymi ilościami narkotyków, odpłatnym udzielaniem środków odurzających, a także handlem ludźmi.

12 Ukraińców deportowanych z Polski

Z ustaleń śledczych wynika, że osoby były werbowane do pracy przy obsłudze komputerów w call center. Po rozpoczęciu pracy, gdy orientowały się, że działalność może być nielegalna, miały być zastraszane i pozbawiane wolności.

Decyzją sądu wobec dwóch głównych podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności. 12 spośród zatrzymanych mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat zostało przekazanych Straży Granicznej w celu przeprowadzenia procedury deportacyjnej. Policja uznała, że osoby te stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Pozostałych dziewięciu zatrzymanych, w tym sześciu mężczyzn i trzy kobiety, prawdopodobnie Ukraińców, zakwalifikowano jako ofiary handlu ludźmi w celu pracy przymusowej. Zapewniono im pomoc oraz przekazano pod opiekę Fundacji La Strada, realizującej zadania Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

