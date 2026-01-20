Sikorski pisze, że Ukraińcy "bronią nas przed wrogiem ze wschodu"

Polskie władze i polscy obywatele wspierają Ukraińców, którzy w konsekwencji rosyjskiej napaści i prowadzonej z tym państwem wojny mają mocno zniszczoną infrastrukturę energetyczną, co szczególnie dramatycznie dotkliwe w sytuacji kilkunastostopniowych mrozów.

W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy. Rosyjskie ostrzały infrastruktury energetycznej zrujnowały wszystkie konwencjonalne krajowe elektrownie. We wtorek prezydent Ukrainy poinformował, że zwołał specjalną naradę poświęconą sytuacji w kraju, obejmującą kwestie odbudowy uszkodzonej przez Rosjan infrastruktury energetycznej oraz pozyskania niezbędnych do tego zasobów. Jak przekazał w Kijowie ponad milion mieszkańców zostało bez prądu, a więcej niż cztery tysiące bloków pozostaje bez ogrzewania. Polityk zapowiedział "nieszablonowe" działania.

Rząd Polski i obywatelska zbiórka pomaga Ukraińcom

"Gdy mrozy i rosyjskie bombardowania próbują odebrać Ukrainie nadzieję, Polska i Polacy odpowiadają solidarnością" – czytamy na profilu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na X.

"Przekazujemy agregaty prądotwórcze, by wróciło światło, ciepło i bezpieczeństwo. Pomaga Rząd RP, a obywatelska zbiórka rośnie w rekordowym tempie" – poinformował resort.

"Prawdziwa siła rodzi się we wspólnocie" – podsumowano wpis.

Sikorski: Bronią nas przed wrogiem ze wschodu

Post MSZ udostępnił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polityk Koalicji Obywatelskiej opatrzył go komentarzem. Podobnie jak miało to miejsce wielokrotnie w przeszłości w narracji przedstawicieli obozu rządzącego, przedstawił sugestię jakoby Ukraińcy walczyli nie tylko za siebie, ale także w obronie Polski.

"Działamy razem – Rząd i Obywatele – by wspólnie pomóc tym, którzy bronią nas przed wrogiem ze wschodu" – napisał.

Minister zamieścił link do zrzutki "Ciepło z Polski dla Kijowa", którą można wesprzeć za pośrednictwem platformy pomagam.pl.

