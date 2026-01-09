"Dramat", "przehandlowano nasze bezpieczeństwo". Burza w sieci

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej podjęli ostateczną decyzję dotyczącą umowy handlowej z Mercosurem. Po trwających lata negocjacjach ostatecznie zdecydowano, że umowa zostanie podpisana. Komisja Europejska chce pominąć Parlament Europejski, co oznacza, że umowa z państwami Ameryki Południowej będzie mogła zostać podpisana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej niemiecką polityk Ursulę von der Leyen.

Grupie państw, w której była również Polska, nie udało się zbudować tzw. mniejszości blokującej.

Fala komentarzy

Wydarzenia w Brukseli wywołały falę komentarzy w sieci.

"Nieoficjalnie: Umowa UE z MERCOSUR została zatwierdzona dziś w Brukseli. @vonderleyen wypowiedziała wojnę polskim i europejskim rolnikom!" – alarmuje europoseł PiS Anna Zalewska.

"Umowa Mercosur to dramat dla polskiego rolnictwa. Niestety sprawczość rządu również w tej strategicznej sprawie okazała się zerowa" – ocenił inny europoseł PiS Michał Dworczyk.

"Umowa z Mercosurem to resztki po triumfującym globalizmie i kosmopolitycznej ideologii neoliberalnego wolnego handlu światowego. Trzeba je wyrzucić na śmietnik historii, wraz z promotorką całego przedsięwzięcia Frau Ursulą von der Leyen. #Mercosur" – stwierdził prof. Adam Wielomski.

"Umowa z MERCOSUR przegłosowana! Wyrok na polskie rolnictwo zapadł! Europa dała zielone światło na podpisanie umowy handlowej z krajami Mercosur. 9 stycznia kwalifikowana większość państw europejskich zatwierdziła porozumienie o wolnym handlu – mimo protestów rolników i sprzeciwu Francji (...) Co to oznacza? Że już od wtorku, po podpisaniu w poniedziałek, zalew tanim mięsem, cukrem i innymi produktami z Ameryki Południowej – produkowanymi bez żadnych standardów UE, z hormonami, pestycydami i wylesianiem Amazonii – może zalać polski i europejski rynek! Polscy rolnicy bankrutują, a eurokraci w białych kołnierzykach pchają nas w ruinę dla «wolnego handlu» z Brazylią i Argentyną. To zdrada narodowych interesów! To koniec polskiego rolnictwa!" – uważa Paweł Usiądek, polityk Konfederacji.

"Niestety! Umowa UE-Mercosur zatwierdzona! Przehandlowano nasze bezpieczeństwo żywnościowe!" – napisała polityk PiS Jadwiga Wiśniewska.

"Rada UE zaakceptowała właśnie zabójcze dla polskiego rolnictwa porozumienie z Mercosur. Polski rząd zagłosował przeciwko i to niestety jedyne, co można dobrego powiedzieć o postawie premiera Tuska w tej sprawie. Przez długie miesiące oglądaliśmy kolejne pokazy rządowej hipokryzji – z jednej strony głośne opowiadanie się przeciwko porozumieniu w polskich mediach, a z drugiej strony kompletną bierność na arenie międzynarodowej i zerową zdolność wpływania na stanowisko nawet formacji należących wraz z KO i PSL do tej samej grupy EPP w europarlamencie. Nie dajmy sobie mydlić oczu. Donald Tusk ponosi pełną odpowiedzialność za wejście w życie porozumienia z Mercosur i wszystkie szkody, jakie zostaną w jej efekcie wyrządzone polskim rolnikom i polskim konsumentom" – uważa Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

Kluczowy zapis w umowie z Mercosur zatwierdzony. Zabiegała o to Polska

"Rząd oszukuje nas na każdym kroku". Kaczyński przypomniał Tuskowi niewygodną prawdę