Modlitwa w Gabinecie Owalnym. Pastorzy pobłogosławili prezydenta USA

W sieci opublikowano materiał na którym pokazano, jak prezydent USA Donald Trump modli się w Gabinecie Owalnym wraz z grupą otaczających go duchownych. Niektórzy z nich kładą ręce na ramionach amerykańskiego prezydenta.

Słowa modlitwy odczytał pastor Tom Mullins z Florydy. Jak poinformował portal baptistnews.com, przywódcy ewangeliczni zgromadzili się w Gabinecie Owalnym wokół prezydenta Donalda Trumpa i modlili się za niego oraz o sukces USA w wojnie z Iranem.

Modlitwa z Trumpem w Gabinecie Owalnym

– Modlimy się o dalsze błogosławieństwo i łaski dla niego. Modlimy się o mądrość z nieba, która napełni jego serce i umysł. Panie, Ty go poprowadź go w tych trudnych czasach, z którymi się dziś zmagamy. Modlę się o Twoją łaskę i chronienie go. Modlę się o Twoją łaskę i ochronę naszych wojsk i wszystkich mężczyzn i kobiet służących w nich – powiedział Mullins.

Dalej słowa modlitwy brzmiały: Ojcze, modlimy się do Ciebie o abyś nadal dawał naszemu prezydentowi siłę, której potrzebuje do tego, aby prowadzić nasz wielki naród, gdy dążymy do bycia jednym narodem w imię jedynego Boga, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla niego w imię Jezusa".

"Przyjął nasze modlitwy i jak zawsze był pełen życzliwości, poświęcając nawet czas na osobistą rozmowę z każdym z nas. Biblia wzywa nas do modlitwy za osoby sprawujące władzę. Módlmy się nadal za naszego Prezydenta oraz o bożą mądrość i przewodnictwo dla naszego narodu" – napisał po spotkaniu jeden z uczestników, pastor Greg Laurie.

