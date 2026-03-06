Trump ma nowe żądania. "Dramatyczna eskalacja"

Trump przedstawił swoje najnowsze żądania we wpisie opublikowanym w piątek (6 marca) na platformie społecznościowej Truth Social.

"Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĄ! Po tym, a także po wyborze WSPANIAŁEGO I AKCEPTOWALNEGO Przywódcy (Przywódców), my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" – ogłosił amerykański prezydent.

"IRAN BĘDZIE MIAŁ WIELKĄ PRZYSZŁOŚĆ. «UCZYŃMY IRAN PONOWNIE WIELKIM (MIGA!)». Dziękuję za uwagę!" – napisał Trump.

"Bezwarunkowa kapitulacja". Nowe żądania Trumpa

Agencja Reutera ocenia, że to "dramatyczna eskalacja żądań", która nastąpiła tydzień po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran i kilka godzin po tym, jak prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował, że toczą się mediacje mające na celu zakończenie konfliktu.

W czwartek Trump oświadczył, że musi być zaangażowany w wybór nowego przywódcy Iranu. Jak podkreślił, Modżtaba Chamenei, syn zabitego ajatollaha Alego Chameneiego, który prawdopodobnie przejmie władzę po ojcu, jest dla Waszyngtonu nie do zaakceptowania.

Atak USA na Iran. Nie żyje ajatollah Chamenei

Ali Chamenei zginął 28 lutego – pierwszego dnia amerykańsko-izraelskiej operacji powietrznej przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Teheran zaatakował sojuszników USA na Bliskim Wschodzie. Zablokował także Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową, w tym cały gaz skroplony z Kataru.

Trwająca od siedmiu dni wojna podniosła ceny paliw, a także sparaliżowała ruch lotniczy i turystyczny w regonie. Według oficjalnych danych, w Iranie zginęło ponad 1200 osób. Władze USA twierdzą, że straciły sześciu żołnierzy.

