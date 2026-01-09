Umowa Unia Europejska-Mercosur. Jest decyzja Rady UE

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej podjęli ostateczną decyzję dotyczącą umowy handlowej z Mercosurem. Po trwających lata negocjacjach ostatecznie zdecydowano, że umowa zostanie podpisana. Komisja Europejska chce pominąć w dalszej procedurze Parlament Europejski, co oznacza, że umowa z państwami Ameryki Południowej będzie mogła zostać podpisana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej niemiecką polityk Ursulę von der Leyen.

Przeciw umowie handlowej z państwami Mercosur głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Nie wystarczyło to do stworzenia mniejszości blokującej.

Czym jest umowa Mercosur?

Umowa UE–Mercosur to planowane od wielu lat porozumienie handlowe między Unią Europejską a państwami Mercosur (Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem). Formalnie deklarowanym celem jest ułatwienie handlu poprzez obniżenie lub zniesienie ceł na wiele towarów oraz uproszczenie zasad współpracy gospodarczej. Porozumienie ma otworzyć firmom z Europy dostęp do rynku Ameryki Południowej i jednocześnie umożliwić krajom Mercosur szeroki eksport produktów rolnych na teren UE.

Problem w tym, że umowa nie opłaca się tym państwom, które zdołałby jeszcze zachować swoje rolnictwo. Wśród największych zagrożeń przeciwnicy przedsięwzięcia wskazują m.in. jakość jedzenia, jakie stopniowo zacznie trafiać do naszego kraju – być może masowo jeśli w przyszłości Mercosur zwinie polskie rolnictwo. Uważają, że Niemcy wyślą do Ameryki Południowej produkty swojego przemysłu, a w zmian z państw Ameryki Południowej napłynie do Europy żywność. Będzie to jednak żywność często niedobrej jakości – zawierająca dawno zakazaną w Europie chemię. Przypomnijmy, że w państwach Ameryki Południowej nie obowiązują europejskie normy w zakresie zakazów stosowania szkodliwych pestycydów. Tylko Brazylia dopuszcza do użytku aż 3669 pestycydów. Dzięki temu kilka europejskich korporacji zarabia krocie.

Projekt UE-Mercosur obejmuje także regulacje dotyczące ochrony inwestycji, standardów technicznych oraz usług. Część państw unijnych podnosiło też kwestie silniejszych gwarancji ekologicznych i przestrzegania praw pracowniczych.

Czemu rolnicy jej nie chcą?

Polska eurodeputowana do Anna Bryłka z Konfederacji wskazała sześć głównych obszarów, które przemawiają za tym, że Polska nie powinna uczestniczyć w porozumieniu UE-Mercosur.

Nieuczciwa konkurencja

Bryłka pisze "rolnicy z krajów Mercosur produkują żywność według standardów, które w UE są zakazane: inne środki ochrony roślin, hormony wzrostu, brak realnych norm środowiskowych. Polscy rolnicy mają konkurować z tańszą produkcją, której u nas po prostu nie wolno prowadzić.

Zagrożenie dla konsumentów

Import żywności o nieznanym pochodzeniu i jakości to ryzyko dla zdrowia milionów Europejczyków. UE mówi o bezpieczeństwie żywności, a jednocześnie otwiera drzwi dla produktów, które tych standardów nie spełniają.

Utrata suwerenności żywnościowej

Oddając rynek taniej żywności z zewnątrz, uzależniamy się od importu. Kryzys, wojna, zerwane łańcuchy dostaw – wtedy okaże się, że nie mamy własnej produkcji – a nie jesteśmy w stanie odtworzyć jej "na poczekaniu"!

Polska straci najwięcej

Z raportów (np.,"Geopolityka na talerzu", Pekao SA) jasno wynika, że to polski sektor rolno-spożywczy poniesie największe straty w całej UE. Kolejny raz rolnictwo jest "walutą przetargową" w polityce handlowej Brukseli.

Hipokryzja środowiskowa Komisji Europejskiej

W UE nakłada się coraz ostrzejsze wymogi klimatyczne i środowiskowe, a jednocześnie importuje się żywność z krajów, gdzie takich standardów praktycznie nie ma.

Poświęcenie rolników w imię cudzych interesów

Dla Niemiec i największych gospodarek UE to nowy rynek zbytu i przestrzeń ekspansji gospodarczej. Dla Polski – likwidacja gospodarstw i upadek wsi".

