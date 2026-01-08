W Paryżu protest rolników przeciwko Mercosur

9 stycznia Rada Europejska ma głosować umowę UE-Mercosur. Tego dnia rolnicy w polsce przyjadą do Warszawy ponownie zaprotestować przeciwko prawdopodobnemu udziałowi Polski w tym przedsięwzięciu. Dziś duża manifestacja odbyła się w Paryżu. Tamtejsi rolnicy są nie mniej zdesperowani niż w naszym kraju. Radio France Internationale podaje, że Francja prawdopodobnie zagłosuje przeciwko umowie, a przedstawiciele branży postanowili wzmocnić presję na rząd.

Francja. Protest rolników przeciwko Mercosur

Francuscy rolnicy zignorowali rządowy zakaz wjazdu do newralgicznych miejsc w Paryżu, blokując drogi prowadzące do stolicy i kilka innych ważnych miejsc w mieście. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, do 8 rano około 100 traktorów ustawiono w kilku symbolicznych miejscach w stolicy, w tym w pobliżu Wieży Eiffla i Łuku Triumfalnego. Dziesiątki traktorów zablokowały również autostrady prowadzące do Paryża przed porannym szczytem, powodując olbrzymie korki.

"Jesteśmy między urazą a rozpaczą. Czujemy się opuszczeni, czego przykładem jest Mercosur" – powiedział agencji Reuters Stéphane Pelletier, starszy członek prawicowego związku zawodowego Coordination Rurale.

Na początku tego tygodnia Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie unijnego wsparcia z pieniędzy podatników dla rolników o 45 miliardów euro w ramach kolejnego siedmioletniego budżetu UE. Zgodziła się również na obniżenie ceł importowych na niektóre nawozy, aby przekonać kraje niezdecydowane w kwestii porozumienia z Mercosurem.

Po której stronie staną Włochy?

Do ratyfikacji UE-Mercosur potrzeba zgody władz 15 państw reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE. Zatem aby odrzucić umowę, potrzebne jest utworzenie tzw. mniejszości blokującej, czyli koalicji składającej się z minimum czterech państw, reprezentujących 35 proc. ludności UE.

Wejście Włoch do koalicji blokującej najprawdopodobniej przesądziłoby o powstrzymaniu umowy. Jest jasne, że w grupie państw blokujących będą Polska, Węgry i najprawdopodobniej Irlandia.

Rząd Donalda Tuska głośno komunikował, że nie zgadza się na umowę, ponieważ jest ona niekorzystna dla Polski i będzie dążył do zbudowania na forum Unii mniejszości blokującej. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zobowiązującą przedstawicieli Polski do głosowania przeciwko Mercosur. Zdaniem partii opozycyjnych – Konfederacji WIN, Konfederacji KP oraz Prawa i Sprawiedliwości w rzeczywistości działania, o których mówią politycy koalicji o staraniach zablokowania umowy, były i są jedynie pozorowanie.

