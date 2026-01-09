Jest zgodna na umowę z Mercosur. Reaguje minister rolnictwa

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zgodzili się na podpisanie umowy handlowej z Mercosur. Grupie państw, w której była również Polska, nie udało się zbudować tzw. mniejszości blokującej. Komisja Europejska ma więc otwartą drogę do ratyfikowania umowy.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapewnił, że rząd dołożył wszelkich starań, aby zablokować porozumienie. Dodał, że robi również wszystko, żeby "zabezpieczyć interes polskich rolników i polskich przetwórców". Szef resortu zaatakował przy okazji prezydenta Karola Nawrockiego.

– Mniej więcej podobny czas urzędujemy, ja i prezydent też. Prezydent obiecał wsparcie, pomoc w zablokowaniu Mercosur. Niestety nic mu się nie udało w tej sprawie zrobić – powiedział.

Protest rolników

Minister odniósł się także do trwającego w Warszawie protestu rolników, którzy sprzeciwiają się przyjęciu umowy z Mercosur. Krajewski zapewnił, że jest gotowy spotkać się z manifestującymi i porozmawiać.

– Jeżeli będzie taka potrzeba i zaproszenie, bo i ostatnio, i dzisiaj już poszczególni organizatorzy protestu mówią o tym, że to jest protest przeciwko polityce Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, a nie protest przeciwko polskiemu rządowi i oni nie oczekują spotkań z politykami. Jeżeli takie zaproszenie, taka potrzeba się pojawi, jestem do dyspozycji – stwierdził. Jednocześnie polityk PSL uważa, że największą grupę protestujących stanowią "działacze związkowi".

– Tam są zaangażowani politycznie działacze związkowi, którzy oczywiście wzywają, zachęcają rolników do tych protestów, właśnie mówiąc o Mercosur, ale podejrzewam, że tak jak przy każdym proteście pojawią się różne wątki poboczne – stwierdził i zapewnił, że wystosował zaproszenie do protestujących rolników, na które odpowiedzieli jedynie przedstawiciele organizacji branżowych poszczególnych sektorów.

