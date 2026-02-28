"Jak naprawdę działa tyrania KE". Bryłka oburzona: Bezkarna w swoim działaniu

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła w piątek, że Komisja Europejska rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur.

– Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski – powiedziała.

Umowa z Mercosur wchodzi w życie. Bryłka ostrzega

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, oceniła w piątek we wpisie na platformie X, że „dzisiejszy dzień jest symboliczny pod kilkoma względami, pokazuje bowiem jak naprawdę działa Unia Europejska i tyrania Komisji Europejskiej”.

„Bezkarna w swoim działaniu Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu tymczasowego stosowaniu umowy UE-Mercosur pomimo tego, że nie przeprowadzono procedury ratyfikacji. Zgodnie z zapisami umowy za 2 miesiące zacznie działać” – napisała.

Podkreśliła, że „jeszcze we wrześniu ubiegłego roku Komisja Europejska podzieliła umowę na dwie części: pełna umowa o partnerstwie (EMPA), która wymaga pełnej ratyfikacji i przejściowa umowa handlowa (iTA) jako umowa obowiązująca do czasu wejścia w życie EMPA”.

„Przejściowa umowa miała być przyjęta przez Radę kwalifikowaną większością i przy udziale PE. W styczniu jednak Rada udzieliła zgody na tymczasowe stosowanie umowy, oczywiście na wniosek Komisji i z pominięciem Parlamentu Europejskiego. Umowa będzie teraz w trybie »tymczasowego stosowania« pomimo tego, że Parlament Europsjeki skierował wniosek do TSUE o wydanie opinii w sprawie zgodności umowy z traktami. Do momentu wydania opinii TSUE Parlament Europejski nie może zagłosować nad umową, co w oczywisty sposób powinno wstrzymać legislację” – dodała we wpisie.

Europoseł Konfederacji uderza w rząd Tuska

Anna Bryłka oceniła, że „polski rząd wykazał się po raz kolejny »imposybilizmem« – pomimo wielu buńczucznych zapowiedzi od 9 stycznia nie znalazł czasu na wniesienie skargi do TSUE”.

„Wszyscy zdają sobie sprawę jakie to niebezpieczeństwo dla konsumentów, a dla rolników i sektora rolno-spożywczego nieuczciwa konkurencja” – stwierdziła.

Europoseł Konfederacji przypomniała, że „już teraz istnieje szereg raportów z audytów KE w których jasno się stwierdza, że państwo Mercosur (Brazylia) nie dba o przestrzeganie i kontrolowanie europejskich standardów produkcji żywności, brakuje politycznej woli i kultury organizacyjnej”.

„A jednak rząd Donalda Tuska nie potrafił ani zablokować, ani zaskarżyć, ani nawet krytycznie skomentować tyranię Urszuli von der Leyen. Nawet nijaki prezydent Macron miał odwagę skrytykować dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej określając ją jako »przestępstwem wobec suwerenności europejskiej«, tymczasem premier Polski – Donald (nikt mnie nie ogra w UE) Tusk – milczy…” – podkreśliła we wpisie Anna Bryłka.

