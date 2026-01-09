Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy

Trzaskowski poinformował, że odebrał raporty od służb i jednostek miejskich, które są w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy.

W dużych punktach przesiadkowych postawione zostaną ogrzewane namioty z ciepłymi napojami. Chodzi o:

1.⁠ ⁠Metro Centrum

2.⁠ ⁠Rondo Wiatraczna – między ul. Grochowską a Al. Waszyngtona

3.⁠ ⁠Al. Solidarności / ul. Targowa

4.⁠ ⁠Metro Wilanowska

5.⁠ ⁠ul. Marymoncka / ul. Żeromskiego – w rejonie Metra Słodowiec

Warszawa szykuje się na mrozy

"Apeluję do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na przebywające na zewnątrz osoby, które są szczególnie narażone na niskie temperatury. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, zawiadomcie straż miejską (986) lub inne służby (numer alarmowy 112). •⁠ ⁠W naszych noclegowniach i ogrzewalniach nadal są wolne miejsca" – napisał polityk.

Prezydent stolicy podkreśla, że w razie potrzeby we współpracy z Państwową Strażą Pożarną otworzone zostaną kolejne punkty pomocy dla około 250 osób. Trzaskowski napisał, że zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dodatkowe dwa autobusy grzewcze.

"Na bieżąco reagujemy na awarie sieci wodociągowej. Całodobowo działa numer pogotowia wodociągowego 994 do dyspozycji mieszkańców. Pracownicy Zarządu Oczyszczania Miasta przez cały czas kontrolują akcję odśnieżania. W konsekwencji ponad 1,5 mln zł kar zapłacą wykonawcy, którzy nie odśnieżyli terenów dla pieszych zgodnie z wymaganiami. Jednej z firm wypowiedzieliśmy umowę. Nieodśnieżone jezdnie, śliskie chodniki bądź inne niebezpieczne zjawiska możecie zgłaszać poprzez bezpłatną aplikację „Warszawa 19115”. I pamiętajcie – nie wchodźcie na zamarzające zbiorniki wodne. Lód, który wygląda na bezpieczny, może łatwo się załamać. Uważajcie na siebie!" – zaapelował.

Czytaj też:

"Jakby 2 czy 3 dni opadów miały przekreślić fakt". Trzaskowski broni tezy o płonącej planecieCzytaj też:

"Przygotowujemy się do trudnej nocy". Apel ministra do podróżujących