"Przygotowujemy się do trudnej nocy". Apel ministra do podróżujących

Klimczak mówił na konferencji prasowej w piątek (2 stycznia), że najtrudniejsza sytuacja pogodowa panuje nie tylko na północy Polski, ale też w województwach: śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim.

– Przygotowujemy się do trudnej nocy, ponieważ w godzinach wieczornych, według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będzie trudna sytuacja w związku z intensywnymi opadami oraz oblodzeniem dróg – powiedział.

Klimczak: Jeśli sytuacja tego nie wymaga, lepiej nie wybierać się w podróż

– Chciałbym, w ślad za alertami RCB oraz innymi ostrzeżeniami, które są przesyłane mieszkańcom, zwrócić uwagę wszystkich (...) na ostrożność. – Proszę zachować czujność i być ostrożnym. Jeśli sytuacja tego nie wymaga, lepiej nie wybierać się w podróż – zaznaczył minister.

Jak tłumaczył, szczególną uwagę powinni zachować kierowcy, którzy będą podróżować pomiędzy Kołobrzegiem a Lęborkiem, drogą ekspresową S6. Dodał, że również w Ostródzie warunki będą bardzo trudne.

Szef resortu poinformował, że na żadnym z polskich lotnisk nie ma żadnych utrudnień związanych z pogodą. Zastrzegł, że mogą się zdarzyć jedynie "drobne opóźnienia" z powodu odladzania samolotów.

Klimczak przekazał także, że w akcji, która ma poprawić sytuację na kolei, uczestniczy policyjny śmigłowiec Black Hawk i podmuchem z wirnika strąca śnieg z drzew rosnących blisko torów.

Intensywne opady śniegu i oblodzenie dróg. Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego (powiaty: Koszalin, koszaliński, sławieński) i pomorskiego (powiaty: bytowski, lęborski, Słupsk, słupski).

Osobny alert przed zalegającą pokrywą śnieżną i prognozowanym oblodzeniem otrzymali mieszkańcy powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.

RCB przypomina także o obowiązku zarządców i właścicieli budynków dotyczącym odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych. "To działania, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej" – podkreślono.

