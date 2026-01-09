"Sprawa nie jest zamknięta". Zaskakujący wpis Kosiniaka-Kamysza ws. umowy z Mercosur

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej podjęli ostateczną decyzję dotyczącą umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Po trwających lata negocjacjach ostatecznie zdecydowano, że umowa zostanie podpisana.

Decyzja wywołała szczególne poruszenie w Polsce, która znajdowała się w grupie państw próbujących zablokować porozumienie. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiedział, że rząd będzie starał się chronić polskich rolników przed skutkami umowy. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wystosowanie skargi na umowę do TSUE.

"W sprawie UE–Mercosur tak jak zapowiadaliśmy, zagłosowaliśmy przeciw. W samych zapisach @nowePSL wywalczyło konkretne zabezpieczenia: klauzule ochronne, które dają państwom narzędzia do reakcji, gdy import zaczyna uderzać w opłacalność produkcji i destabilizuje rynek" – napisał wicepremier na swoim koncie na platformie X.

"To efekt twardej pracy w Brukseli i rozmów z partnerami – bez tego tych zapisów by nie było. Sprawa nie jest zamknięta: przygotujemy zaskarżenie umowy do TSUE i dalej będziemy walczyć o równe standardy dla europejskich rolników" – dodał szef MON.

Zgodna na kontrowersyjną umowę

Przeciw umowie handlowej z państwami Mercosur głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Nie wystarczyło to do stworzenia mniejszości blokującej. Oznacza to, że Włochy, mimo rozważania takiej opcji, nie zdecydowały się na zablokowanie umowy.

Komisja Europejska chce pominąć w dalszej procedurze Parlament Europejski. Umowa z państwami Ameryki Południowej będzie zatem mogła zostać podpisana przez przewodniczącą Komisji Europejskiej niemiecką polityk Ursulę von der Leyen.

Umowa jest szczególnie krytykowana przez państwa, w których rolnictwo jest ważną częścią gospodarki. Z kolei konsumenci obawiają się o jakość żywności z Ameryki Południowej. Tylko Brazylia dopuszcza do użytku aż 3669 pestycydów.

