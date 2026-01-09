Kłopoty JSW. Spółka zwraca się do związków

"Proponowane porozumienie ma na celu dostosowanie poziomu kosztów wynagrodzeń do aktualnej sytuacji na rynkach węgla koksowego i koksu oraz do bieżących możliwości finansowych spółki. Działania te są odpowiedzią na istotne pogorszenie sytuacji płynnościowej JSW w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy" – czytamy w komunikacie.

Projekt porozumienia przewiduje czasowe zawieszenie niektórych świadczeń płacowych. Zawarcie porozumienia stanowi kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania zarówno ze strony państwowych, jak i prywatnych instytucji finansowych. Brak porozumienia może skutkować koniecznością uruchomienia formalnych procesów restrukturyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podkreślono w materiale.

Tego JSW oczekuje od związków

JSW oczekuje wyłonienia wspólnej reprezentacji związkowej oraz przedstawienia stanowiska strony społecznej do 19 stycznia 2026 r.

Jednocześnie zarząd JSW zadeklarował gotowość do niezwłocznego podjęcia rozmów w przypadku wcześniejszego zawiązania reprezentacji.

"JSW wyraża nadzieję na konstruktywny dialog i szybkie wypracowanie rozwiązań, które umożliwią dalsze, stabilne funkcjonowanie spółki w wymagających warunkach rynkowych" – czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Wydobycie w spółce. Podano wyliczenia

W wyniku przeprowadzonych analiz w obszarze produkcyjno-handlowym, które mają stanowić podstawę założeń Planu restrukturyzacji biznesowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przewidywany roczny poziom wydobycia węgla ogółem wyniesie ok. 13,5 mln ton w 2026 roku – podała spółka.

