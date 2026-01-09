Kłopoty JSW. Spółka zwraca się do związków
Kłopoty JSW. Spółka zwraca się do związków

Dodano: 
Wejście na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicac
Wejście na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicac Źródło: PAP / Zbigniew Meissner
Jastrzębska Spółka Węglowa skierowała do 82 organizacji związkowych działających w spółce wniosek o wyłonienie wspólnej reprezentacji związkowej oraz odniesienie się do projektu porozumienia ws. czasowego zawieszenia wybranych świadczeń płacowych do 19 stycznia.

"Proponowane porozumienie ma na celu dostosowanie poziomu kosztów wynagrodzeń do aktualnej sytuacji na rynkach węgla koksowego i koksu oraz do bieżących możliwości finansowych spółki. Działania te są odpowiedzią na istotne pogorszenie sytuacji płynnościowej JSW w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy" – czytamy w komunikacie.

Projekt porozumienia przewiduje czasowe zawieszenie niektórych świadczeń płacowych. Zawarcie porozumienia stanowi kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania zarówno ze strony państwowych, jak i prywatnych instytucji finansowych. Brak porozumienia może skutkować koniecznością uruchomienia formalnych procesów restrukturyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podkreślono w materiale.

Tego JSW oczekuje od związków

JSW oczekuje wyłonienia wspólnej reprezentacji związkowej oraz przedstawienia stanowiska strony społecznej do 19 stycznia 2026 r.

Jednocześnie zarząd JSW zadeklarował gotowość do niezwłocznego podjęcia rozmów w przypadku wcześniejszego zawiązania reprezentacji.

"JSW wyraża nadzieję na konstruktywny dialog i szybkie wypracowanie rozwiązań, które umożliwią dalsze, stabilne funkcjonowanie spółki w wymagających warunkach rynkowych" – czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Wydobycie w spółce. Podano wyliczenia

W wyniku przeprowadzonych analiz w obszarze produkcyjno-handlowym, które mają stanowić podstawę założeń Planu restrukturyzacji biznesowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przewidywany roczny poziom wydobycia węgla ogółem wyniesie ok. 13,5 mln ton w 2026 roku – podała spółka.

Źródło: ISBNews, DoRzeczy.pl
