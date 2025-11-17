Dramat pracowników JSW. Pozostali bez gwarancji zatrudnienia

"Na mocy zawartego aneksu ustalono, że gwarancje zatrudnienia nie będą obejmować:

1. pracowników zatrudnionych w Biurze Zarządu oraz w Zakładzie Wsparcia Produkcji, a także pracowników kopalń zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych na powierzchni (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w Dziale Przeróbki Mechanicznej oraz osób dozoru na powierzchni),

2. pracowników posiadających uprawnienia emerytalne,

3. pracowników, którzy regularnie destabilizują organizację pracy" – czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Ujawniono wyniki analiz

W wyniku przeprowadzonych analiz w obszarze produkcyjno-handlowym, które mają stanowić podstawę założeń Planu restrukturyzacji biznesowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przewidywany roczny poziom wydobycia węgla ogółem wyniesie ok. 13,5 mln ton w 2026 roku – podała spółka.

Pod koniec października Jastrzębska Spółka Węglowa wypowiedziała zawartą w listopadzie 2024 r. umowę z AT Kearney, której przedmiotem była usługa wsparcia zarządu JSW przy wdrożeniu "Planu Strategicznej Transformacji JSW SA z uwzględnieniem spółek zależnych".

Spółka deklaruje, że kontynuuje prace związane z rozpoczęciem przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej.

Restrukturyzacja JSW. Spółka podjęła działania

"Jednocześnie spółka informuje, że w wyniku trwających prac związanych z rozpoczęciem przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej, o którym spółka informowała [...] 11 października 2025 r., aktualnie prowadzone są działania mające na celu stabilizację sytuacji płynnościowej spółki. Dodatkowo prowadzone będą działania mające na celu rewizję dotychczasowych inicjatyw PST i dalszą ich kontynuację przez JSW. Inicjatywy o największym potencjale, po dokonanej rewizji zostaną włączone w działania restrukturyzacji biznesowej spółki. Zarówno o wynikach prowadzonej rewizji, jak i o nowych założeniach procesu restrukturyzacji biznesowej oraz o kolejnych istotnych decyzjach w niniejszej sprawie spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów bieżących" – czytamy w komunikacie.

11 października br. spółka informowała, że podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do procesu restrukturyzacji biznesowej mającego na celu stabilizację sytuacji płynnościowej.

