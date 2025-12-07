Kaczyński opublikował nagranie. "Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa"

Jarosław Kaczyński ustosunkował się do twierdzenia Rokity na portalu X. Jak wyjaśnił, ze strony byłego polityka Platformy Obywatelskiej, a obecnie komentatora politycznego, pojawiła się sugestia, że lider Prawa i Sprawiedliwości nie ostrzegał przed niebezpiecznymi zmianami zachodzącymi w Unii Europejskiej.

Prezes PiS przypomniał, że wielokrotnie publicznie alarmował o procesach centralizacji Unii Europejskiej związanych ze zmianą traktatów, które zagrażają suwerenności państw członkowskich, w tym Polski.

Kaczyński ostrzegał przed centralizacją UE

Na profilu Jarosław Kaczyńskiego na X pojawił się wpis na ten temat oraz trwające nieco ponad dwie minuty nagranie. Jest to materiał z 2021 r., kiedy szef PiS ostrzegał przed centralizacją Unii Europejskiej, wskazując m.in., że centralizacja odbiera rządom państw narodowych realny wpływ, faworyzując dominację dużych graczy jak Berlin.

Tymczasem Były premier Jan Rokita w swoim artykule miał sugerować brak reakcji Kaczyńskiego, co prezes PiS uznał za nieprawdę, która zmusza do reakcji.

Prezes PiS reaguje na artykuł Jana Rokity

"Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa pojawiające się w mediach, ale tym razem – biorąc pod uwagę, że w jednym ze swoich artykułów dopuściła się go osoba bardzo poważna, Jan Rokita – muszę zareagować" – wyjaśnił polityk.

"Sprawa dotyczy zasadniczych zmian proponowanych w Unii Europejskiej. Wielokrotnie, wbrew temu, co sugeruje autor, zwracałem uwagę, że procesy zachodzące obecnie na forum UE, związane ze zmianą traktatów, zmierzają do daleko idącej centralizacji Unii. Co więcej, praktycznie za każdym razem publicznie – w wystąpieniach i wypowiedziach – rozróżniałem proces centralizacji od federalizacji oraz wskazywałem wynikające z nich konsekwencje, podkreślając, że projektowana dla UE centralizacja jest zdecydowanie groźniejsza i bardziej niebezpieczna dla państw członkowskich, w tym dla Polski, niż federalizacja" – przypomniał Kaczyński.

