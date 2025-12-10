Hołownia może się pakować? Nieoficjalne doniesienia

Jak nieoficjalnie ustaliły Radio Eska i "Super Express", były marszałek Sejmu nie będzie wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców (UNHCR). Decyzję miał podjąć sam sekretarz generalny Antonio Guterres.

Szymon Hołownia złożył aplikację na stanowisko w ONZ we wrześniu, po tym jak ogłosił, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. W partyjnych wyborach, które odbędą się w styczniu, Hołownia nie wystartuje – ma poprzeć Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Jej kontrkandydatami w walce o przywództwo w Polsce 2050 będą: minister klimatu Paulina Henning-Kloska, posłowie Joanna Mucha, Ryszard Petru i Rafał Kasprzyk oraz europoseł Michał Kobosko.

Gdyby wybory odbyły się w grudniu, Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu

Notowania Polski 2050, która razem z Koalicją Obywatelską, Lewicą i PSL tworzy koalicję rządzącą pod przywództwem Donalda Tuska, od wielu tygodni szorują po dnie.

Ostatnie sondaże dają partii Hołowni ok. 1 proc. poparcia, co oznacza, że gdyby wybory odbyły się teraz, Polska 2050 nie weszłaby do Sejmu, a obecna koalicja nie mogłaby powstać. Zwłaszcza że tak samo złe wyniki ma PSL.

Sejm z nowym marszałkiem. Czarzasty za Hołownię

W listopadzie Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Jego miejsce, zgodnie z umową koalicyjną, zajął Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką jesienią 2023 r. zawarli liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska. Druga rocznica jego powołania przypada w najbliższą sobotę, 13 grudnia, w 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Hołownia pełni obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu z ramienia Polski 2050. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

